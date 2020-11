Amazon lance des lunettes intelligentes Echo Frames améliorées pour 250 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé une version améliorée de ses lunettes intelligentes Echo Frames, les améliorant avec un meilleur son, une durée de vie de la batterie plus longue et des couleurs supplémentaires. Les nouveaux cadres Echo sont également enfin disponibles.

Amazon a dévoilé Echo Frames en 2018 sous la forme dune paire de lunettes intelligentes à 180 $ compatibles Alexa . Il sagissait dun produit sur invitation uniquement « Day One Edition ». Mais, maintenant, ils sont entièrement réalisés et peuvent être achetés directement sur Amazon, aucune invitation requise. Le modèle de deuxième génération coûtera 249,99 $ - une hausse de 70 $. Les propriétaires existants de cadres Echo Edition Day One peuvent passer au nouveau modèle pour 70 $.

Les nouveaux cadres Echo se couplent essentiellement à un téléphone iOS ou Android, se connectent à lapplication Alexa et peuvent tirer parti des fonctionnalités dassistant intelligent dAmazon, tout comme les Amazon Echo Buds. Ils ressemblent à lancienne paire de cadres Echo et sont disponibles en noir ainsi que dans de nouvelles couleurs bleues ou écaille de tortue. Amazon sassocie également à LensCrafters afin que vous puissiez obtenir des verres correcteurs pour les accompagner.

Amazon a déclaré que les nouveaux cadres Echo étaient disponibles en précommande et sortiraient à partir du 10 décembre 2020 aux États-Unis. Pour voir comment ils se comparent aux dizaines dautres appareils compatibles Alexa vendus par Amazon lui-même, consultez notre guide ici.

Écrit par Maggie Tillman.