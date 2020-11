Offres Amazon UK Black Friday 2020: les dernières offres sont en ligne!

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a déjà révélé bon nombre de ses offres du Black Friday et il y aura des offres tous les jours au cours des prochaines semaines. Nous suivons les meilleurs dentre eux ici.

Amazon UK a des offres Black Friday non seulement dans la technologie et lélectronique, mais aussi dans les jouets, la mode, la maison, la cuisine, la beauté et plus encore.

Echo est tombé à 59,99 £ - une économie de 30 £

Echo Dot avec horloge - maintenant au prix de 38,99 £, au lieu de 59,99 £

Echo Dot - maintenant au prix de 28,99 £, au lieu de 49,99 £

Écran intelligent Echo Show 5 - 39,99 £, économisez 40 £, au lieu de 79,99 £

Écran intelligent Echo Show 8 - 59,99 £, économisez 60 £, au lieu de 119,99 £

Echo Dot de 3e génération est juste 18,99 €

Fire TV Stick 4K - jusquà 29,99 £ à partir de 49,99 £

Fire TV Stick - jusquà 24,99 £ à partir de 39,99 £

Fire TV Stick Lite - jusquà 19,99 £ à partir de 29,99 £

Découvrez toutes les offres dappareils Amazon UK .

Prix de vente précédents corrects au 23/11/20

Amazon affirme quil aura plus dun million doffres disponibles dans le monde avant Noël. Le détaillant a également introduit une fenêtre de retour étendue - la plupart des articles achetés entre maintenant et la fin de lannée peuvent être retournés avant le 31 janvier.

Amazon organise également Black Friday Live, une série dévénements de célébrités du 20 au 30 novembre à 18 heures avec des noms comme Alesha Dixon, Amanda Holden, Rylan Clark-Neal et David Walliams. Vous pouvez participer en visitant amazon.co.uk/blackfridaylive pour regarder gratuitement.

Écrit par Dan Grabham.