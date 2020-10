Amazon UK révèle les premières offres du Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Maintenant quAmazon Prime Day est terminé, lattention se tourne vers le Black Friday pour les demandeurs doffres.

Et aujourdhui, Amazon a révélé ses premières offres du Black Friday et la maison dit quil y aura des offres tous les jours au cours des prochaines semaines.

Bien sûr, de nombreux autres détaillants participeront également au train des offres et nous vous apporterons des détails sur ces ventes lorsquelles se produiront - ainsi que les meilleures offres individuelles sur la technologie et les gadgets dans les jours et les semaines à venir. .

Amazon UK promet des "offres dignes du Black Friday dans les catégories les plus offertes" au cours des prochains jours "de la part des petites entreprises et des grandes marques, notamment les jouets, la mode

lélectronique, la maison, la cuisine, la beauté et plus encore. "

Vous pouvez également consulter les dernières offres dans lapplication Amazon ou en demandant «Alexa, quelles sont mes offres?».

Amazon affirme avoir plus dun million doffres disponibles dans le monde avant Noël. Le détaillant a également introduit une fenêtre de retour étendue - la plupart des articles achetés entre maintenant et la fin de lannée peuvent être retournés avant le 31 janvier.

Nous vous proposerons également les meilleures offres du Black Friday sur nos pages dédiées.

Écrit par Dan Grabham.