Amazon One utilise votre paume pour les paiements sans contact

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé un système de paiement sans contact qui ne nécessite ni carte ni téléphone. Au lieu de cela, Amazon One peut lire votre paume pour activer les paiements.

Pouvant également être utilisée pour lentrée sans billet dans les stades, pour échanger des offres de cartes de fidélité ou même en remplacement des lecteurs de badges de sécurité sur le lieu de travail, la technologie sera dabord installée dans quelques magasins Amazon Go . Il sera ajouté à la porte dentrée pour permettre aux clients de numériser dans le cadre de leur expérience dachat sans caissier.

Lenregistrement sur Amazon One est simple: vous insérez votre carte de crédit dans le lecteur, puis passez votre paume au-dessus de lappareil. Il vous demandera dassocier cette carte à votre propre empreinte de paume unique.

Vous pouvez vous inscrire avec une ou deux paumes - au cas où un lecteur serait installé de chaque côté. Une fois inscrit, il vous suffit de passer à nouveau la paume de votre main sur le lecteur chaque fois que vous visitez le magasin.

Vous navez même pas besoin dun compte Amazon pour utiliser Amazon One, car il est lié à votre banque ou à votre carte de crédit.

Amazon proposera également la technologie à des tiers. Les stades, par exemple, pourraient accélérer lentrée via le système, par exemple, au lieu dexiger la numérisation des billets.

Bien sûr, ce sera davantage lorsque la pandémie sera terminée et que les participants à des événements sportifs et autres seront autorisés à revenir.

"Nous sommes ravis de voir Amazon One dans plus denvironnements de vente au détail et sommes en discussions actives avec plusieurs clients potentiels, mais au-delà de cela, nous devrons vous demander de rester à lécoute", a déclaré Amazon dans son propre blog.

Écrit par Rik Henderson.