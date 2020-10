Amazon Prime Day 2020: voici un aperçu des offres de demain

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Day 2020 aura lieu cette semaine du 13 au 14 octobre aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cest à ce moment que vous serez en mesure déconomiser gros sur une grande variété de produits chez le détaillant. Cest pour les membres Amazon Prime uniquement, bien sûr, mais vous pouvez toujours obtenir un essai gratuit et lannuler après.

Mise à jour: Amazon UK a maintenant lancé ses premières offres Prime Day, notamment des réductions sur les appareils Echo et Kindle .

De plus, voici un aperçu des autres offres au Royaume-Uni qui seront disponibles dès demain:

Pour les autres offres de la journée, vous devrez vous rendre sur ces pages clés sur les sites américains et britanniques dAmazon.

Nous aurons également toutes les dernières offres Prime Day dans nos pages organisées ici sur Pocket-lint - ajoutez ces pages à vos favoris à lavance pour Amazon US et Amazon UK .

Nous savions que Prime Day serait retardé jusquà cette partie de lannée bien sûr, et pour des raisons évidentes - Amazon était occupé à sassurer que ses réseaux de livraison pouvaient donner la priorité aux éléments essentiels.

Comme toujours, certaines des meilleures offres dAmazon Prime Day seront sur les appareils Amazon, mais il y aura également des piles de meilleures offres dans toutes les catégories de produits clés telles que la télévision, les ordinateurs portables, la maison intelligente, le fitness, les appareils photo, les jeux (y compris consoles) et plus encore.

Amazon affirme que les marques phares comprennent Philips, Toshiba, Nescafe, Lego, Nintendo, Shark, Samsung, Under Armour, Sony, Le Creuset et plus

Vous pouvez également demander à un appareil compatible Alexa, tel quun Amazon Echo ou Amazon Dot, "Alexa, quelles sont vos offres?", Et vous serez informé des offres Prime Day.

Prime Day proposera plus dun million doffres dans le monde tout au long de lévénement de deux jours.

Pour bénéficier des offres Amazon Prime Day, vous devez être membre Prime. Si ce nest pas le cas, il est grand temps de vous inscrire - cela coûte 79 £ par an (ou 7,99 £ par mois , si vous ne pouvez pas aller jusquau paiement unique).

Écrit par Dan Grabham.