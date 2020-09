Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a confirmé que Prime Day 2020 commence le mois prochain. Il commence le mardi 13 octobre à 12 h HP et se termine le 14 octobre à 23 h 59 HP.

Pocket-lint prévoit de couvrir la vente en arrondissant les meilleures offres dans toutes les catégories technologiques, à la fois pour Amazon US et Amazon UK. Consultez nos guides ci-dessous. Vous pouvez vous attendre à des offres sur les jouets, les téléviseurs, lélectronique, la cuisine, la maison et les appareils dAmazon. Il y aura même des offres précoces. Par exemple, du 28 septembre au 12 octobre, Amazon a annoncé quil offrirait un crédit de 10 USD à utiliser le Prime Day lorsque les membres dépensent 10 USD en articles vendus par certaines petites entreprises sur Amazon.

À partir de lundi également, Amazon a déclaré que vous pouviez obtenir deux appareils Echo Dot pour 39,98 $. Et, à partir du 6 octobre, vous pouvez obtenir le téléviseur Toshiba Smart HD Fire de 32 pouces pour 119,99 $, économiser 40 $ sur Echo Show 5, et plus encore. Consultez le communiqué de presse d Amazon Prime Day 2020 pour plus de détails. Ou rendez-vous simplement sur le hub officiel américain Prime Day.

Les abonnés principaux des pays suivants pourront profiter des premières offres et participer à lévénement de vente complet de deux jours: États-Unis, Royaume-Uni, Émirats arabes unis, Espagne, Singapour, Pays-Bas, Mexique, Luxembourg, Japon, Italie, Allemagne, France, Chine, Canada, Belgique, Autriche, Australie, Turquie et Brésil.

Tout le monde peut rejoindre Prime ou démarrer un essai gratuit de 30 jours.

Écrit par Maggie Tillman.