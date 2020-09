Le robot de livraison Scout dAmazon arrivera-t-il bientôt au Royaume-Uni et en Europe?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon met en place une nouvelle équipe pour développer Amazon Scout à Cambridge, au Royaume-Uni, alors quil cherche à déployer davantage son robot de livraison autonome.

Jusquà présent, Amazon Scout a effectué des livraisons dans quatre États américains. Mais la décision de développer Amazon Scout au Royaume-Uni est intéressante car elle signale clairement lambition de lamener dans dautres pays dans un proche avenir.

Léquipe Scout basée à Cambridge sera basée dans son centre de développement existant et Amazon recrute des ingénieurs en développement logiciel. Amazon affirme que cela lui permettra de développer davantage les capacités de Scout afin quil puisse négocier en toute sécurité autour des animaux de compagnie, des piétons et dautres obstacles tels que les poubelles et les panneaux. Évidemment, ceux-ci peuvent être très différents selon le pays concerné.

Le Cambridge Development Center travaille déjà sur certaines technologies autonomes - la recherche sur la technologie de drone Prime Air, par exemple - ainsi que sur lajout dintelligence pour Alexa.

Les scouts suivent de manière autonome un itinéraire de livraison. Faire des livraisons dans les grandes rues américaines est une chose, mais cen est une autre de faire des livraisons autonomes dans des rues plus petites au Royaume-Uni et en Europe.

Le géant de la vente au détail voit clairement la livraison autonome comme une solution à long terme aux frais du `` dernier kilomètre de livraison - la dernière étape de la livraison dun article à votre domicile est la plus coûteuse à réaliser.

Écrit par Dan Grabham.