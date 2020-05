Amazon Prime Day 2020 pourrait être repoussé à septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Selon des rapports récents, Amazon pourrait envisager de déplacer son populaire événement de magasinage de mi-année Prime Day vers la fin de lannée.

Lévénement Prime Day a normalement lieu en juillet, offrant à Amazon loccasion de revitaliser les dépenses au milieu de lannée en dehors de lénorme événement du Black Friday en novembre.

Le Wall Street Journal rapporte quAmazon repoussera cela à septembre 2020. On pense que cette décision est conçue pour éviter le conflit avec les marchandises non essentielles expédiées vers les entrepôts, qui a été au centre de la pandémie mondiale. Des rapports antérieurs avaient suggéré quil serait reporté au mois daoût.

La tenue de lévénement plus tard dans lannée devrait donner à de nombreuses personnes la possibilité de récupérer et de se réapprovisionner sans ajouter de pression à un système déjà occupé.

Pour le client, cela peut signifier que vous devez attendre un peu plus longtemps avant les grosses ventes de mi-année et bien quil y ait des remises régulières sur des appareils tels que les modèles Fire TV Stick ou Echo , les économies les plus importantes viennent souvent le Prime Day ou le Black Friday .

Cette décision pourrait signifier que certains vendeurs attendent plus longtemps pour changer dappareil, mais en même temps, avec de nombreuses personnes frappées par des commandes dabris à domicile, une augmentation du chômage et une certaine incertitude sur le marché du travail, pousser lévénement plus tard dans lannée donne la chance pour que les économies locales sinstallent et, espérons-le, une certaine normalité pour revenir.

Amazon garde généralement la date de Prime Day un secret bien gardé, souvent annoncée seulement quelques semaines avant le début des ventes.

Nous avons invité Amazon à commenter cette histoire et nous mettrons à jour si nous obtenons une réponse.