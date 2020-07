Amazon Prime Day 2020 arrive au Royaume-Uni et aux États-Unis "plus tard dans lannée", lInde en août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il était évident quAmazon Prime Day 2020 avait été retardé, mais nous nous demandions sil avait été entièrement annulé. Nous avons maintenant la confirmation dAmazon quil organisera le Prime Day «plus tard cette année» dans le monde entier, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Cest à lexception de lInde qui aura son Prime Day les 6 et 7 août, alors surveillez les nouvelles à ce sujet sous peu.

Comme Amazon ne voudrait probablement pas que Prime Day interfère avec la saison dachat de cadeaux avant Noël et le Black Friday , attendez-vous à ce que lévénement ait lieu le plus tôt possible - nous prévoyons le début du mois de septembre.

Pour les offres du jour, vous devrez vous rendre sur ces pages clés sur les sites américains et britanniques dAmazon.

Comme toujours, certaines des meilleures offres dAmazon Prime Day sont sur les appareils Amazon, mais il y aura sans aucun doute des piles de meilleures offres dans toutes les catégories de produits clés telles que la télévision, les ordinateurs portables, la maison intelligente, le fitness, les appareils photo, les jeux (y compris consoles) et plus encore.

Nous aurons également toutes les dernières offres Prime Day dans nos pages sélectionnées ici sur Pocket-lint - ajoutez ces pages à vos favoris à lavance pour Amazon US et Amazon UK .

Vous pouvez également demander à un appareil compatible Alexa, tel quun Amazon Echo ou Amazon Dot, "Alexa, quelles sont vos offres?", Et vous serez informé de nombreuses offres Prime Day. Essayez de demander à Alexa maintenant.

Pour bénéficier des offres Amazon Prime Day, vous devez être membre Prime. Si ce nest pas le cas, il est grand temps de vous inscrire - cela coûte 79 £ par an (ou 7,99 £ par mois , si vous ne pouvez pas aller jusquau paiement unique).