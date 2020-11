Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Instant Pot est synonyme de Black Friday, car Amazon offre toujours des rabais importants aux États-Unis. Maintenant, lengouement pour lInstant Pot se propage au Royaume-Uni, carAmazon a réduit le prix de lInstant Pot Duo 80 8L à 79,99 £ - soit une économie de 20 £ dans cette offre du début du Black Friday.

LInstant Pot Duo est un autocuiseur de surface qui est un peu plus intelligent que les autocuiseurs dautrefois. Vous navez pas besoin dajuster la température pour maintenir la pression ou découter le cliquetis comme vous le faisiez avec les autocuiseurs qui étaient populaires dans les années 1980. La pression est gérée automatiquement par lInstant Pot.

Cest plus quun simple autocuiseur, car cest aussi une mijoteuse, un cuiseur vapeur, un cuiseur à riz, une yaourtière - il transformera ses talents en de nombreuses tâches culinaires - et les recettes Instant Pot ne manquent pas en ligne. Il peut accélérer la cuisson à laide de la pression ou ralentir la cuisson des ragoûts et des plats de viande fondre dans la bouche - tout en offrant une minuterie de 24 heures.

Ce modèle a une capacité de 8 litres, 13 programmes différents et il est livré avec une gamme complète daccessoires. Nous navons aucune idée de la durée de la remise de cet Instant Pot.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Chris Hall.