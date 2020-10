Kindle Paperwhite obtient une réduction de 40 £ sur les ventes Amazon Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Kindle Paperwhite sest offert une remise sur les ventes dAmazon Prime Day.

Le nouveau Kindle Paperwhite rafraîchit la conception de lappareil Kindle le plus populaire dAmazon, mais ajoute également de létanchéité, afin que vous puissiez lire en toute sécurité dans la baignoire ou la piscine sans craindre de lendommager sil est éclaboussé.

Le Kindle Paperwhite a été réduit de 40 £ au Royaume-Uni , ce qui signifie quil ne coûte que 79,99 £, contre 119,99 £.

squirrel_widget_146035

Le Kindle Paperwhite offre un éclairage avant de son écran E-Ink, ce qui signifie que vous pouvez lire dans lobscurité. La batterie durera des semaines et elle dispose dun écran 6 pouces 300 dpi.

Il existe une gamme de couvertures pour protéger votre Kindle des rayures, et le stockage vous permettra de transporter des centaines de livres. Laccès à la boutique Kindle signifie que vous pouvez parcourir, acheter et télécharger où que vous soyez, avec vos pages synchronisées via Whispersync afin que vous puissiez facilement reprendre la lecture là où vous vous étiez arrêté.

Cette dernière génération de Kindle Paperwhite prend également en charge le livre audio Audible et peut se connecter à des écouteurs Bluetooth. De nombreux livres Audible peuvent également se synchroniser avec la version écrite, ce qui vous permet de passer de la lecture à lécoute, de manière transparente.

Vous pouvez suivre toutes les meilleures offres Prime Day ici.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Chris Hall.