Amazon Kindle : un bref historique à partir du Kindle d'origine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Kindle Amazon a été lancé avec un véritable objectif : apporter des livres aux gens. Le Kindle n'a jamais été conçu pour rivaliser avec les tablettes et le respect de ce principe a permis au Kindle d'évoluer jusqu'à nos jours et d'exceller dans sa tâche.

Le Kindle est resté l'un de nos appareils préférés. Là où les tablettes, les téléphones, les PC et les téléviseurs ont connu des changements radicaux, la technologie et les fonctions du Kindle sont restées fidèles à la tâche, mais évoluant au rythme de la technologie.

Le Kindle vous donne accès à des livres numériques et fournit la meilleure méthode pour les lire. C'est le principe directeur qui anime le Kindle. Il s'agit de lire, lire et lire. C'est un outil pour un seul travail, pas un outil pour beaucoup (il y a le Kindle Fire pour cela, que nous ignorons ici).

Nous avons parcouru les archives de l'historique Kindle, depuis le lecteur d'ebook original d'Amazon jusqu'à ses appareils actuels.

Meilleur Kindle Amazon : quel est le Kindle pour vous ?

Lancé en novembre 2007, le Kindle Amazon a été présenté dans le magazine NewsWeek. Il a été mis en vente sur Amazon.com le 19 novembre et s'est vendu en quelques heures et a été immédiatement surnommé « l'iPod de lecture ».

Le Kindle original, lancé avec un écran de 6 pouces E Ink, offrait une connexion sans fil gratuite via le réseau EV-DO de Sprint, sur le nouveau Whispernet annoncé par Amazon.

Cependant, il n'y avait pas de contrôle tactile, de sorte que le Kindle offrait un clavier complet, des boutons de navigation et un design décalé en forme de coin pour le rendre plus confortable. Il offre également un haut-parleur et une prise casque, ainsi qu'un stockage de carte SD extensible.

Comme la navigation des pages était difficile, il comportait un second affichage avec une molette de défilement pour faciliter les sélections à l'écran. Cela était nécessaire parce que l'écran E Ink était trop lent pour être actualisé pour offrir une expérience de navigation naturelle.

Il a coûté 399$et n'était disponible qu'aux États-Unis, donnant accès à 90 000 livres au lancement.

Le 9 février 2009, Amazon a mis à jour le Kindle avec le lancement du Kindle 2. Le design fou du Kindle 2007 a été échangé contre un design plus classique, plus plat, avec une disposition de boutons plus plate et moins dominante.

Il a conservé l'écran à encre E de 6 pouces, améliorant la technologie pour des tours de page plus rapides et un meilleur rafraîchissement, tout en passant des 4 nuances de gris d'origine à 16. Il y a aussi eu une augmentation du stockage, avec 2 Go de stockage interne pour des milliers de livres.

Un nouveau contrôleur de navigation a été ajouté pour faciliter la sélection du texte et des options à l'écran.

À cette époque, la boutique Kindle s'est étendue à environ 230 000 titres et le Kindle 2 a été lancé avec une exclusivité Steven King, appelée Ur.

Il a coûté 359$à l'origine, réduit à 299$puis 259$. Le Kindle 2 a ensuite été abandonné pour l'édition Kindle 2 International annoncée le 7 octobre et est passé au GSM pour les connexions sans fil mondiales.

Le Kindle s'est également fracturé en une série d'appareils plus grands appelés Kindle DX destinés à la lecture de magazines, mais il n'a survécu que deux générations avant qu'ils ne soient plus offerts.

Le Kindle Keyboard a été le premier Kindle à vendre nativement au Royaume-Uni, annoncé le 29 juillet 2010. Il a été lancé à l'origine sous le nom de Kindle 3, une évolution évidente du Kindle 2, puis a changé son nom pour le Kindle Keyboard.

Le Kindle Keyboard a de nouveau rendu les commandes de tournage de page plus compactes sur les bords et a fendu le contrôleur de navigation le long du clavier. Il n'offrait toujours pas d'écran tactile, de sorte que le clavier était utilisé pour la navigation et l'achat dans la boutique Kindle.

L' autre grand départ était une version Wi-Fi seulement, ce qui signifie un prix plus bas. C'était 139 $/109 £pour le Wi-Fi et la version 3G coûtait 189 $/149 £. La nouvelle boutique Kindle au Royaume-Uni a ouvert ses portes le 27 août 2010, avec un accès à 400 000 livres.

L' écran est toujours un écran de 6 pouces E Ink, en offrant maintenant 600 x 800 pixels.

Le 28 septembre 2011, Amazon a connu une journée énorme, annonçant non seulement un Kindle de quatrième génération, mais aussi le Kindle Fire qui se ramifiait en tablettes. Cependant, pour la famille Kindle, l'appareil le plus important était le Kindle Touch. Le Touch a été la première implémentation de l'écran tactile, laissant tomber les touches de navigation et le clavier.

Le nouvel appareil a conservé l'écran de 6 pouces E Ink, mais maintenant tactile a été ajouté parce qu'Amazon estimait que le taux de rafraîchissement était assez rapide et que l'expérience était assez propre pour faire ce mouvement. Il y avait 4 Go de stockage et une durée de vie de la batterie de semaines.

Le Kindle Touchétait de nouveau disponible en versions Wi-Fi et 3G, il a introduit la fonctionnalité X-ray d'Amazon. Initialement lancé aux États-Unis, il est devenu international en mars 2012. Le Kindle Touch coûte 99$pour le Wi-Fi et 149$pour la 3G au lancement aux États-Unis.

Les rumeurs d'un Kindle éclairé à l'avant sont apparues peu après le lancement du Touch, mais c'est le 6 septembre 2012 que Amazon a annoncéle Kindle Paperwhite. Le dispositif de première génération a ajouté un éclairage à l'écran, ce qui a été une percée majeure, ce qui signifie que vous pouvez maintenant lire dans l'obscurité, avec réglage manuel de la luminosité.

Il a été initialement lancé avec un écran de 6 pouces 212ppi et dans les éditions 3G et Wi-Fi, encore une fois en s'appuyant uniquement sur la navigation à écran tactile.

La deuxième édition (Paperwhite 2) a été annoncée le 3 septembre 2013 avec un écran E Ink amélioré offrant un meilleur contraste et des tours de page plus rapides grâce à un processeur plus puissant. L'éclairage a également été amélioré pour une lumière avant plus uniforme.

La troisième édition du Kindle Paperwhite a été annoncée le 30 juin 2015 et a augmenté l'affichage de l'encre E jusqu'à 300 ppi, avec deux fois le nombre de pixels du modèle 2012. Ce modèle a également vu le début de la police Bookerly, la propre police d'Amazon conçue pour la lecture.

Alors que la plus grande partie de l'attention a été prise par les progrès d'abord au toucher puis à l'éclairage avant du Paperwhite, l'humble Kindle a continué.

Annoncée en 2014, cette version d'Amazon Kindle a été annoncée principalement pour son prix, lancée parallèlement au Kindle Voyageavancé. Ce Kindle est peut-être basique par comparaison, mais avec un prix de seulement 59 ££79, c'est le Kindle le moins cher, mais toujours entièrement équipé, offrant un excellent point d'entrée dans le monde des lecteurs d'ebook.

Le Kindle offrait un contrôle tactile complet et un écran E Ink de 6 pouces, mais il n'offrait pas de connexion 3G, en se connectant uniquement au Wi-Fi. Mais il y avait 4 Go de stockage et une batterie qui vous durerait pendant des semaines de lecture.

Le Kindle Voyageprend beaucoup de ce qu'Amazon a fait ailleurs et l'affine davantage. Il a été annoncé le 18 septembre 2014 aux côtés du Kindle de base de 59£, offrant un contraste assez important dans la famille Kindle.

Le Kindle Voyage cherchait à améliorer l'expérience Kindle, en supprimant le cadre et en plaçant les manettes tactiles à côté de l'écran pour faciliter le tournage des pages sans avoir à balayer l'écran. En même temps, l'écran se met en valeur en offrant un éclairage avant adaptatif, caractéristique unique à ce modèle.

L' écran est toujours un écran à encre E de 6 pouces, offrant une résolution de 300 ppi. Le Kindle Voyage visait à offrir aux utilisateurs une expérience de lecture premium et il l'a fait, mais il est livré avec un prix élevé de 169 £/199 $pour le modèle Wi-Fi, ou 229,99 £/289 $pour la version 3G.

L' Amazon Kindle Oasisa été annoncé le 13 avril 2016 et constitue un changement radical pour la conception Kindle, en décomposant l'appareil et en recommençant.

Il offre un appareil beaucoup plus mince et plus léger que n'importe quel Kindle précédent, en tirant le matériel dans la poignée d'un côté et en offrant deux boutons de tournage de page supérieure. L'objectif est d'en faire un appareil de lecture à une main superlatif.

Il offre un éclairage avant amélioré, mais ne possède pas l'éclairage adaptatif du Voyage, et il adhère encore à un écran à encre E de 6 pouces avec 300 ppi.

Il est livré avec une coque de batterie qui prolongera la durée de vie jusqu'à environ 9 semaines, ce qui en fait le Kindle le plus durable jusqu'à présent. Mais c'est aussi le plus cher, avec un prix de 269,99 £.

Il y a une nouvelle Oasis en ville, et cette fois Amazon fait un gros changement que nous n'avons pas vu jusqu'à présent sur cette liste : il frappe la taille de l'écran jusqu'à 7 pouces. Alors que la résolution reste la même 300dpi, la nouvelle Oasis est beaucoup plus ambitieuse que la version 2016.

Annoncée le 11 octobre, la nouvelle Oasis offre l'imperméabilisation IPX8, une autre première pour Kindle, ainsi que la prise en charge des livres Audible - bien que cela arrive également à certains modèles plus anciens.

Il apporte également une baisse de prix bienvenue, offrant cette expérience de lecture maigre pour 229,99 £, une baisse de prix de 40£par rapport au modèle précédent. Vous obtenez également 8 Go de stockage pour cela (avec 32 Go en option), ce qui signifie plus d'espace pour tous ces livres audio.

Il dispose également d'un éclairage avant adaptatif aussi.

squirrel_widget_146035

En 2018, Amazon a annoncé un nouveau modèle de Kindle Paperwhite qui est fourni avec un écran plus lumineux et un écran plus plat d'un bord à l'autre. Il a également pris en charge le Bluetooth pour lire des livres audio via le service Audible d'Amazon à l'aide d'un casque aussi.

Parmi

les autres points forts de ce Paperwhite figuraient un dos antidérapant caoutchouté et une couche d'étanchéité IPX8. Le résultat a été un appareil de lecture plus solide et fiable qui était également facile à l'œil et excellent à utiliser aussi.

Paperwhite 2018 a également eu une utilisation de batterie très économique avec jusqu'à six semaines d'utilisation à la disposition de l'utilisateur. Bien que nous ayons constaté que cela dépendait en grande partie de combien vous l'avez utilisé.

Nous avons été impressionnés par ce modèle et bien que c'était le modèle à choisir pour la plupart des gens.

squirrel_widget_157669

Le Kindle Oasis de 2019 a été conçu pour être l'appareil de lecture ultime avec un grand écran de 7 pouces qui dominait l'avant de l'appareil.

Le design de ce Kindle Oasis inclut plus de LED pour améliorer la luminosité, la luminosité automatique et l'étanchéité.

Ce modèle a également continué à plaire avec une autonomie de batterie améliorée qui pourrait durer jusqu'à six semaines ainsi. Nous avons pensé que le Kindle Oasis de 2019 était un excellent kit. C'était peut-être le Kindle le plus cher de l'époque, mais c'était aussi le meilleur Kindle à ce jour.

squirrel_widget_168218

L' édition Amazon Kindle Kids a chuté en 2019 sous la forme d'un Kindle d'entrée de gamme de 6 pouces destiné spécifiquement aux petites personnes.

L' édition Kids est venue avec un abonnement d'un an à Fire for Kids Unlimited (aka FreeTime Unlimited) pour donner aux enfants un accès facile à du contenu adapté à leur âge sans trop de tracas. Fondamentalement, cet appareil est l'alternative de lecture centrée sur les tablettes Fire de l'entreprise pour les enfants.

Curieusement, l'édition Kids n'a pas été lancée avec l'imperméabilisation, ce qui semble être un oubli sur un appareil destiné aux enfants, mais il est venu avec une garantie de deux ans.

Une batterie efficace, un écran qui s'allume assez bien pour lire la nuit et l'ajout de l'accès gratuit au contenu ont certainement rendu celui-ci attrayant.