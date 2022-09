Amazon Kindle Scribe est le premier Kindle sur lequel vous pouvez écrire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé son premier eReader Kindle livré avec son propre stylet.

Le Kindle Scribe ressemble beaucoup à un ReMarkable dans la mesure où vous pouvez écrire sur son écran.

Il dispose d'un écran E Ink sans reflet de 10,2 pouces avec une résolution de 300 ppi - la même que celle du nouveau Kindle d'entrée de gamme ou du Paperwhite. L'écran tactile permet également aux images de tenir sur toute la largeur, lunette contre lunette.

En plus de fonctionner comme un Kindle normal, pour lire les livres électroniques achetés et/ou téléchargés depuis le Kindle Store, vous pouvez travailler sur le Scribe - y compris les documents qui lui sont envoyés depuis Microsoft Word (après une mise à jour logicielle à venir en 2023).

L'écriture sur le Kindle Scribe est similaire à l'écriture sur papier, vous pouvez donc également prendre des notes rapides, Amazon affirmant que c'est comme mettre des post-it sur l'écran.

Une lampe frontale permet également d'utiliser l'appareil la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Et, il peut être utilisé pendant de longues périodes car il est plus léger qu'une tablette, avec une épaisseur de seulement 5,8 mm.

Il est disponible en précommande dès aujourd'hui, à temps pour les fêtes de fin d'année, au prix de 339 dollars aux États-Unis et de 329,99 livres sterling au Royaume-Uni.

Les clients aux États-Unis bénéficient également d'un abonnement de quatre mois à Kindle Unlimited. Cela vous donne accès à plusieurs milliers de livres électroniques, de journaux et de bandes dessinées sans frais supplémentaires.

Il existe trois options de stockage - 16 Go, 32 Go et 64 Go - et deux stylos différents - Basic et Premium. Les deux sont d'une sensibilité similaire, mais la version Premium est également dotée d'une gomme numérique sur le dessus et d'un bouton de raccourci personnalisable.

Écrit par Rik Henderson.