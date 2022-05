Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon ajoutera finalement la prise en charge du format EPUB à sa famille de lecteurs électroniques Kindle plus tard en 2022.

EPUB a été le format populaire de choix pour d'autres lecteurs de livres électroniques pendant de nombreuses années, mais Amazon a toujours choisi de ne pas le prendre en charge pour une raison ou une autre. Amazon vient de confirmer que ce type de fichier sera bientôt autorisé à l'aide de l'application "Send to Kindle" sur PC, Mac ou via un navigateur Chrome.

Certaines applications Android vous permettent également de transférer des fichiers via Send to Kindle en utilisant le bouton Partager.

Vous pouvez également envoyer des fichiers à votre liseuse Kindle par courrier électronique. Chaque Kindle possède une adresse électronique unique et vous pouvez transférer des fichiers à votre appareil en les joignant à un courrier dédié.

Tous les EPUB envoyés à un Kindle devront être exempts de DRM pour fonctionner.

Malheureusement, alors que le support EPUB est ajouté, Amazon supprime la possibilité de transférer des fichiers MOBI et AZW vers un Kindle.

Les documents et livres électroniques de ces types de fichiers déjà stockés sur votre machine continueront à fonctionner, mais vous ne pourrez plus utiliser les applications ou le service de documents Send to Kindle pour en mettre de nouveaux sur votre lecteur.

"Le MOBI est un ancien format de fichier et ne prendra pas en charge les nouvelles fonctionnalités de Kindle pour les documents", explique Amazon.

Écrit par Rik Henderson.