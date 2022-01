Trucs et astuces du nouveau Kindle Paperwhite (2021) : Maîtrisez votre lecteur d'e-book

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Kindle Paperwhite est idéal pour simplement zoner et se perdre dans votre fiction préférée, faire défiler sans fin chaque page et dévorer un livre à la fois. Mais si vous avez un peu de temps, il y a un tas de fonctionnalités moins connues qui valent la peine d'être prises en main.

Dans la vidéo ci-dessous - et les conseils écrits ci-dessous - nous vous montrerons quelques-uns de nos trucs et astuces préférés à essayer sur le nouveau Kindle Paperwhite. Il convient de noter que le logiciel est très similaire sur la plupart des modèles Kindle, donc même si tout ne fonctionne pas sur tous les modèles, beaucoup le feront. Donc, même si vous n'avez pas de nouveau Paperwhite, il y a encore des choses à essayer ici.

Nous avons dû commencer par celui-ci, uniquement parce que c'est la grande nouveauté du dernier Kindle Paperwhite. L'ajustement chaud est excellent, mais pour beaucoup, il s'agit probablement d'une fonctionnalité que vous préféreriez activer juste le soir lorsque vous lisez avant de vous coucher. Et il y a deux façons de programmer son apparition.

Vous pouvez soit dérouler l'ombre des paramètres en appuyant ou en glissant vers le haut de la page, puis en appuyant sur la flèche vers le bas, puis en sélectionnant "Programmer" au-dessus du curseur Chaleur. Ou vous pouvez appuyer sur le rouage « Tous les paramètres », puis sélectionner « Options de l'appareil », puis « Programme de réchauffement ».

Pour activer la fonction, activez l'interrupteur et choisissez "automatique" pour qu'il s'allume et s'éteigne avec le coucher du soleil. Ou choisissez une heure manuelle pour qu'il soit activé. Ajustez maintenant le degré de chaleur au bas de la page pour personnaliser la chaleur que vous souhaitez.

Une fonctionnalité récemment ajoutée à la plupart des logiciels Kindle est la possibilité d'utiliser la couverture du livre que vous lisez comme graphique de l'écran de verrouillage. Allez simplement dans "Tous les paramètres" puis "Options de l'appareil" et activez maintenant l'interrupteur en haut à côté de "Display Cover".

squirrel_widget_6090083

Par défaut, lorsque vous lisez, lorsque vous appuyez ou balayez pour passer à la page suivante, il bascule simplement rapidement sans aucune sorte d'animation. Cependant, vous pouvez en activer un si vous le souhaitez. Ouvrez le livre que vous lisez, puis appuyez près du haut pour afficher la barre d'outils. Appuyez sur l'icône 'Aa' et sélectionnez 'plus' dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.

Si vous faites défiler cette liste en glissant, vous verrez une option qui dit "Page Turn Animation". Activez cette option et maintenant, chaque fois que vous tournez une page, vous verrez davantage une transition entre les pages.

Une autre fonctionnalité qui n'est pas activée par défaut est l'affichage constant du verrou en haut de la page. Si vous êtes souvent du genre à vous perdre dans votre livre et à perdre toute notion du temps, vous trouverez peut-être utile de l'allumer. Ouvrez à nouveau le menu contextuel en appuyant sur l'icône "Aa" dans la barre d'outils et sélectionnez "Plus". Maintenant, activez l'option en haut qui dit "Afficher l'horloge pendant la lecture".

L'une des choses les plus importantes à maîtriser sur le Kindle est sans doute l'ajustement du style, de la taille et de la mise en page de la police, pour la rendre aussi facile que possible à lire. Ouvrez la même barre d'outils que les deux astuces précédentes et appuyez sur "Police".

L'option Famille de polices en haut vous permet de choisir le style de police, avec 9 choix parmi lesquels des polices populaires telles que Helvetica, Futura et Bookerly. Une fois que vous avez sélectionné celui que vous voulez, vous pouvez ajuster le poids en appuyant sur plus à côté du curseur en gras, et en dessous, vous pouvez ajuster la taille.

Si vous avez du mal à lire parce que les lignes sont trop proches les unes des autres, vous pouvez modifier l'espacement en appuyant sur "Mise en page" et choisir maintenant l'une des options d'espacement avec de plus grands écarts entre les lignes. Vous pouvez également modifier la taille des marges si vous ne souhaitez pas que le texte s'étale largement sur la page.

Une option intéressante que vous pourriez trouver utile est la lecture en mode paysage. Dans ce même menu Mise en page que l'astuce précédente, appuyez sur l'option plus large sous "Orientation" et maintenant le texte pivotera de 90 degrés, et vous pourrez lire horizontalement, en paysage.

Kindle a une fonctionnalité appelée Word Wise, qui affiche automatiquement le sens des mots au-dessus de tout ce qui peut être difficile ou long. Pour l'activer, affichez cette barre d'outils familière en haut, appuyez sur "Aa" puis sur "Plus" dans la fenêtre contextuelle. Faites défiler jusqu'à ce que vous voyiez "Word Wise" et sélectionnez-le. Activez-le et attendez que les données soient téléchargées, et vous verrez maintenant des descriptions apparaître au-dessus des mots longs.

Vous verrez maintenant également "Word Wise" dans le coin inférieur. Appuyez dessus et vous verrez un curseur qui vous permet d'ajuster le nombre de descriptions que vous voyez. Il existe également une option qui vous permet de tous les "masquer" quand vous le souhaitez.

Lorsque vous lisez un livre, vous pouvez appuyer longuement sur un mot que vous ne connaissez pas et une définition du dictionnaire apparaît dans une fenêtre au-dessus. Maintenant, chaque fois que vous faites cela, il ajoute ce mot à quelque chose que Kindle appelle "Vocabular Builder".

Pour trouver cette liste lorsque vous lisez, appuyez simplement sur le haut de la page, puis appuyez sur les trois points dans le coin et sélectionnez "Vocabulary Builder" et vous verrez tous les mots que vous avez appris ou que vous apprenez.

Appuyez sur n'importe quel mot pour voir une définition du dictionnaire. Appuyez sur "utilisation" pour voir où ce mot est apparu et dans quel livre. Si vous le souhaitez, vous pouvez facilement supprimer le mot de la liste, ou lorsque vous êtes à l'aise avec un mot, appuyez sur "maîtrisé" et le mot est déplacé vers une liste "maîtrisée".

Si vous constatez que le stockage de votre Kindle est presque plein, il existe une fonction d'archivage rapide qui vous permet de supprimer rapidement tous les livres ou contenus que vous n'avez pas lus récemment. Allez dans 'Tous les paramètres', puis 'Options de l'appareil' et 'Options avancées'.

Choisissez maintenant 'Gestion du stockage' et sélectionnez 'Archive rapide'. Vous trouverez ici quatre options, avec la possibilité de supprimer tout ce que vous n'avez pas ouvert depuis 1, 3 ou 6 mois ainsi que tout ce qui n'a pas été lu depuis plus d'un an.

Curieusement, il existe un navigateur Web expérimental intégré au logiciel Kindle. Dans votre écran d'accueil, appuyez sur les trois points dans le coin, puis sélectionnez "Navigateur Web". Il chargera - sans surprise - un navigateur et vous pourrez parcourir votre site préféré. Naturellement, les images sont un peu grossières, mais pour les pages contenant beaucoup de texte, tout va bien.

Alors voilà - 10 trucs et astuces pratiques à essayer sur votre Kindle.

Écrit par Cam Bunton.