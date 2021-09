Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a dévoilé sa dernière gamme d appareils Kindle , et la vedette du spectacle est la cinquième génération Kindle Paperwhite Signature Edition, qui devrait comporter lUSB-C pour la toute première fois sur un appareil Kindle, un écran plus grand Écran de 6,8 pouces, chargement sans fil Qi et option de rétroéclairage chaleureux pour laligner sur loffre Kindle Oasis dAmazon à 279 $ / 229 £.

Les trois nouveaux appareils sont tous classés dans la famille Paperwhite : le nouveau Kindle Paperwhite, le Kindle Paperwhite Signature Edition et le Kindle Paperwhite Kids Edition. Bien quil ny ait pas trop de choses à séparer les trois appareils, les différences sont les suivantes.

Le Kindle Paperwhite standard à 139 $ est livré avec seulement 8 Go de stockage et aucune capacité de charge sans fil, tandis que lédition Signature à 189 $, plus chère, offre quatre fois plus de stockage (32 Go) et une charge sans fil Qi.

Selon lédition pour enfants, Amazon vend essentiellement un Paperwhite standard avec lajout dun étui coloré adapté aux enfants avec une garantie prolongée de deux ans où la société prétend quelle remplacera lappareil sans poser de questions au cours des deux premières années si votre lenfant parvient à le casser.

Fait intéressant, Amazon a apparemment abandonné les modèles cellulaires traditionnels généralement proposés, choisissant simplement de rendre les trois appareils uniquement Wi-Fi.

Quoi quil en soit, les trois nouveaux Kindle Paperwhites devraient être lancés le 27 octobre aux États-Unis et le 10 novembre au Royaume-Uni.