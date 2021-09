Amazon Kindle se dote dune nouvelle interface - mais quels modèles sont éligibles ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé quil continuait à consacrer du temps et de lénergie à la refonte de lexpérience de lecture sur ses lecteurs de livres électroniques Kindle populaires . La dernière mise à jour est conçue pour rendre la navigation plus intuitive.

Le changement dinterface est majeur et devrait faire une grande différence dans la façon dont vous naviguez dans les différentes zones de linterface de votre lecteur Kindle. Un grand changement est quAmazon va rendre laccès aux paramètres standard beaucoup plus similaire à lutilisation dun smartphone.

Avec la nouvelle mise à jour, une flèche en haut de lécran indique quil y a une nouvelle fonctionnalité déroulante. Ainsi, vous faites glisser votre doigt vers le bas et vous accédez à un panneau avec des basculements rapides pour des éléments tels que le mode avion, Bluetooth, la synchronisation manuelle, licône « Tous les paramètres » et un curseur de luminosité de lécran.

En plus de cela, il y aura une nouvelle barre inférieure qui vous permettra de basculer très facilement entre « Accueil » et « Bibliothèque », ou de choisir de replonger dans votre livre actuel. Cette nouvelle interface fait partie de la mise à jour du firmware Kindle 5.13.7.

Plus tard cette année, dans une autre mise à jour, Amazon introduit également de nouveaux écrans daccueil et de bibliothèque qui facilitent le tri et le filtrage des livres que vous avez dans votre bibliothèque et de ceux que vous avez lus récemment.

Amazon a annoncé que la mise à jour serait déployée au cours des prochaines semaines. Essentiellement, tous les modèles sortis depuis 2015 sont inclus dans la refonte du logiciel.

Le moyen le plus simple de savoir quel Kindle vous possédez est de vous rendre sur la page didentification dAmazon. Comparez lapparence visuelle avec la vôtre et notez également le stockage disponible.

Pour savoir combien de stockage vous avez dans le vôtre, appuyez sur « Paramètres » sur la page daccueil de votre Kindle, puis sur « Tous les paramètres ». Sélectionnez maintenant "Options de lappareil" puis "Informations sur lappareil". Ici, vous verrez votre "espace disponible". Comparez cela avec les options de stockage disponibles dans la liste des identifiants Amazon et - avec lapparence visuelle - cela devrait affiner le modèle que vous possédez.

Une autre façon de le savoir avec certitude consiste à vous connecter à Amazon dans votre région via un navigateur, puis à cliquer sur le menu déroulant « comptes et listes » dans le coin supérieur droit. Choisissez maintenant « gérer votre contenu et vos appareils ». Appuyez sur "Périphériques" et vous devriez voir une option "Kindle". Si vous cliquez dessus, les lecteurs Kindle associés à votre compte safficheront.

Tout dabord, vérifiez la version du système dexploitation que vous utilisez en ouvrant Paramètres > Tous les paramètres > Options de lappareil > Infos sur lappareil. Sil indique "Kindle 5.13.7" sous la version du firmware, alors vous êtes déjà sur le dernier système dexploitation. Sil dit autre chose, vous êtes sur un logiciel plus ancien.

Il convient de noter que votre Kindle se met à jour automatiquement lorsquil est connecté au Wi-Fi, mais si vous voulez essayer de vérifier vous-même une mise à jour, ouvrez Paramètres > Tous les paramètres > Options de lappareil > Options avancées > Mettre à jour votre Kindle.

Si cette option est grisée, cela signifie que vous ne pouvez pas le faire et que le plan daction le plus simple consiste simplement à attendre que le nouveau logiciel arrive par lui-même en direct.

Si vous nêtes pas assez patient pour cela, il existe un guide dinstallation manuelle sur le site dAmazon qui vous guide tout au long de linstallation en connectant le Kindle à votre ordinateur et en glissant-déposant manuellement le dernier logiciel sur le stockage interne de votre Kindle.