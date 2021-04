Comment faire en sorte que votre Kindle affiche la pochette de livre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a activé une fonctionnalité qui sera probablement populaire. Plutôt que de simplement afficher des images aléatoires lorsque lécran est en veille, vous pourrez désormais lui faire afficher la couverture du livre que vous lisez.

Grâce à son écran E Ink, le Kindle conserve une image lorsquil se met en veille - et vous pouvez désormais sélectionner la couverture du livre que vous lisez à afficher, au lieu de cette pile de stylos ou de lancien kit de composition.

Cest un excellent moyen de vous rappeler ce que vous lisez, ainsi que de vous ramener dans ce roman captivant dont vous êtes à mi-chemin.

Laffichage de la pochette est facile, mais vous aurez besoin dun Kindle compatible et de la dernière version du logiciel Kindle, ce que toutes les régions nont pas au moment de la rédaction.

Modèles compatibles: Kindle (8e, 10e génération), Kindle Paperwhite (7e, 10e génération), Kindle Oasis (8e, 9e, 10e génération) et Kindle Voyage (7e génération). Le moyen le plus simple de trouver le type dappareil que vous avez est via votre compte Amazon ici.

Vous aurez également besoin dun Kindle sans publicité, car évidemment, lart de lécran de verrouillage remplacerait lendroit où les publicités iraient.

Si vous répondez à tous ces critères, dirigez-vous vers paramètres> tous les paramètres> options de lappareil et vous devriez avoir la possibilité dafficher la couverture en haut de la page.

Une fois allumé, il adoptera lart du livre que vous lisez, quil sagisse du dernier gagnant dun prix vantard, ou du plaisir coupable que vous avez trouvé sur la liste gratuite de Prime Reading.

Écrit par Chris Hall.