Comment activer le mode sombre du Kindle

(Pocket-lint) - Le mode sombre est une tendance énorme en ce moment, avec les téléphones et les ordinateurs portables qui ont évolué pour offrir le mode sombre au cours des dernières années. Cela sétend également aux applications et aux sites Web - et le Kindle ne fait pas exception.

Le Kindle dAmazon a, en fait, offert le mode inversé pendant de nombreuses années, passant seulement pour offrir le mode sombre sur certains appareils plus récemment - et changeant le nom en «mode sombre» dans le processus afin que les gens sachent ce que cest.

Tout dabord, vous devez vous assurer que vous disposez dun Kindle compatible. Actuellement, la liste comprend:

Le mode sombre est vraiment lune des fonctionnalités daccessibilité, mais il existe un paramètre rapide pour lactiver.

Assurez-vous que votre Kindle exécute le dernier logiciel (5.13.4 au moment de la rédaction). À partir dun livre, appuyez sur en haut de lécran et appuyez sur licône des paramètres. Si vous êtes sur lécran daccueil, vous le trouverez en haut de la page. Une sélection dicônes apparaîtra, y compris le mode sombre. Appuyez pour lactiver ou le désactiver.

Cest si simple. Noubliez pas que, comme le Kindle utilise un système déclairage avant, vous pouvez toujours modifier le niveau déclairage ou la température de couleur (si vous disposez de ces options), bien quavec moins despace blanc sur la page, leffet de cela est considérablement réduit.

Vous pourrez également trouver loption du mode sombre dans les paramètres> accessibilité> inverser le noir et blanc.

Pour mettre à jour le logiciel de votre Kindle, accédez à paramètres> options de lappareil> options avancées> mettre à jour votre Kindle.

Bonne lecture!

Écrit par Chris Hall.