Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon a commencé certaines ventes et certaines des meilleures remises proviennent des propres appareils dAmazon. Si vous cherchez à économiser sur un Kindle, il y a beaucoup à faire.

Amazon réduit certains des modèles Kindle, et voici comment toutes les offres Kindle se décomposent:

• Kindle (2019) avec offres spéciales, maintenant 64,99 $ (économisez 25 $): le Kindle de base est loin dêtre basique, offrant un éclairage avant qui coûtait beaucoup plus cher, une autonomie de batterie qui dure des semaines et laccès à des milliers de livres Kindle. Le Kindle sans offres spéciales est livré avec une économie de 30 $, au prix de 79,99 $ .

• Kindle Paperwhite 8 Go (2018), maintenant 99 $ (économisez 30 $): Le Kindle Paperwhite est le Kindle adulte, offrant un éclairage avant mais aussi une imperméabilisation pour vous garder protégé à la piscine. Il a également le double du stockage du Kindle de base, ce qui est idéal si vous souhaitez télécharger des livres Audible. Et si 8 Go ne suffisent pas pour tous vos livres, la version 32 Go est également réduite à 124,99 $ (au lieu de 159,99 $) .

Nous ne savons pas combien de temps ces accords dureront, alors soyez rapide pour saisir une bonne affaire.