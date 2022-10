Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les amateurs de bons mèmes sur Twitter vont adorer cette collaboration entre les Simpsons et Adidas Stan Smith, avec nul autre que le seigneur des mèmes Homer Simpson lui-même.

Les gens d'Adidas ne sont pas étrangers aux liens avec les Simpsons, mais celui avec Homer Simpson est particulièrement cool. Non seulement le nom de ce dernier apparaît en lettres d'or sur le côté de la chaussure, mais on y trouve également un hommage au mème Twitter le plus infâme de tous : Homer Simpson reculant dans un buisson vert.

Voir ce message sur Instagram Un message partagé par Bleacher Report Kicks (@brkicks)

Le mème est souvent utilisé lorsque les gens essaient de dépeindre quelqu'un qui tente de s'effacer en arrière-plan pour une raison quelconque, mais c'est quelque chose que vous ne ferez absolument pas en portant ces baskets Stan Smith spéciales. Elles sont peut-être blanches, mais cette touche de vert et de jaune sur le talon les fait vraiment ressortir. Il y a du vert sur la languette, avec une photo d'Homer Simpson lui-même. Il se trouve sous les illustrations d'Adidas et de Stan Smith.

On ne sait pas grand-chose de ces baskets au-delà de ce que vous pouvez voir partagé sur Instagram ci-dessus. Il n'y a pas eu d'annonce officielle jusqu'à présent, donc nous, malheureusement, ne savons pas quand ils seront mis en vente ou combien ils coûteront.

Nous savons que nous avons absolument besoin d'ajouter une paire de ces choses à notre collection, cependant. Nous sommes sûrs que vous aussi.

Écrit par Oliver Haslam.