Eufy SmartTrack Link est une alternative moins chère à l'AirTag d'Apple

(Pocket-lint) - Le fabricant d'accessoires eufy a annoncé un traceur d'objets qui s'intègre dans le réseau Find My d'Apple mais coûte moins cher que l'AirTag de la société.

Bien qu'il soit le traceur d'objets de prédilection de beaucoup de gens, l'AirTag d'Apple n'est pas parfait. Pour commencer, il n'est pas bon marché (29 dollars l'unité) et il n'y a pas de moyen facile de le fixer aux objets sans acheter un autre accessoire pour le loger. Le eufy SmartTrack Link résout ces deux problèmes d'un seul coup.

Tout d'abord, il y a le prix. Le eufy SmartTrack Link est disponible pour seulement 19,99 $, ce qui est considérablement moins que le tracker Apple de première monte. La deuxième solution est un trou, essentiellement. Ce trou signifie que vous pouvez facilement attacher votre traqueur d'objets à presque n'importe quoi, sans accessoire supplémentaire.

En dehors de ces éléments, toutes les fonctionnalités de l'AirTag sont présentes et correctes. Le lien avec le réseau Find My d'Apple signifie que vous pouvez utiliser l'application sur tous vos appareils Apple pour retrouver des objets, et vous recevrez également des alertes lorsque vous laisserez votre objet derrière vous. En utilisant l'application eufy Security, vous bénéficiez d'autres fonctionnalités, comme la possibilité de partager l'objet avec d'autres personnes et d'envoyer des alertes sur votre téléphone même s'il est en mode silencieux.

Oh, et ça marche aussi avec Android.

Le tout est alimenté par une pile CR2032 standard, tout comme l'AirTag. Dans l'ensemble, il est difficile d'argumenter contre cette petite chose. Il est disponible à la commande aux États-Unis dès maintenant, mais la disponibilité à l'international semble être un problème pour le moment. Espérons que cela changera assez vite.

Écrit par Oliver Haslam.