(Pocket-lint) - BenQ Zowie a annoncé des versions sans fil de ses souris de jeu populaires, la série EC.

Tout comme leurs homologues filaires, la nouvelle série EC-CW sera disponible en trois tailles pour s'adapter à différentes tailles de main et styles de prise en main.

BenQ affirme avoir attendu d'être sûr de sa capacité à résister aux interférences de transmission avant de lancer des versions sans fil, ce qui est crucial pour le jeu en compétition.

C'est pourquoi ces modèles sans fil sont équipés d'un récepteur sans fil autonome et d'une antenne améliorée à l'extrémité de la souris.

Le récepteur sans fil fait également office de station de charge et les souris offrent jusqu'à 70 heures de jeu par charge.

Au cœur de la série EC-CW se trouve l'estimable capteur PixArt 3370, un choix populaire auprès des amateurs de FPS.

En ce qui concerne l'esthétique, Zowie reste simple avec une finition noire mate et un design ergonomique asymétrique inspiré d'IntelliMouse.

La marque affirme avoir utilisé des études scientifiques sportives pour confirmer que la forme de la CE permet une posture plus confortable des doigts et de l'avant-bras, ce qui signifie que vous pouvez jouer plus longtemps avec moins de fatigue.

La marque affirme également que les modèles sans fil ont un poids et une sensation de clic similaires à ceux de leurs homologues filaires, ce qui facilite leur adaptation si vous utilisiez auparavant le modèle filaire.

Ça a l'air génial, non ? Mais il y a un petit hic, c'est le prix. À 149,99 $ / 169,99 £, les souris EC-CW coûtent plus du double de leurs homologues filaires. Vous seul pouvez décider si cette liberté sans fil vaut ou non le coût d'entrée.

Écrit par Luke Baker.