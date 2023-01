Le véritable thème du CES 2023 est celui des réalités alternatives.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le CES - le Consumer Electronics Show - occupe une place importante dans le calendrier annuel. C'est le plus grand des événements technologiques, il a une portée mondiale et il donne un aperçu de ce que l'on peut attendre de la technologie grand public l'année suivante.

Mais surtout, il nous donne un reflet de l'état d'esprit de toutes les industries qui se retrouvent dans le monde de la technologie grand public. Au-delà de la simple délimitation d'une seule catégorie de produits, c'est ce baromètre de la technologie qui est plus intéressant que les produits eux-mêmes.

Cette année, le discours d'ouverture est revenu à BMW. Depuis de nombreuses années, de nombreux commentateurs affirment que le CES est en train de devenir un salon de l'automobile (alors que les salons automobiles traditionnels luttent pour conserver leur attrait), mais il s'agit là d'un véritable malentendu. Le Consumer Electronics Show ne devient pas un salon de l'automobile : les voitures deviennent de l'électronique grand public.

Le lancement de la BMW i Vision Dee encadre parfaitement le CES 2023. Bien sûr, il y a une voiture sous cet extérieur aux couleurs changeantes, et l'idée d'avoir un curseur de réalité mixte dans votre voiture, pour vous faire pénétrer plus profondément dans une sorte de réalité alternative à la Tron, est peut-être un peu tirée par les cheveux. Mais certaines des technologies qui facilitent ce concept de voiture verront le jour en 2025.

Le fait qu'Arnold Schwarzenegger ait participé au discours d'ouverture de BMW, après avoir joué le rôle principal dans le classique Total Recall de Paul Verhoeven en 1990, est d'une grande poésie car il pose les bases des expériences de réalité alternative vers lesquelles nous nous dirigeons.

Le CES 2023 nous donne également la première occasion de découvrir le PSVR 2. Le casque VR nouvelle génération de PlayStation a été lancé le 22 février 2023 et offre une expérience graphiquement riche, merveilleusement immersive et d'une fluidité encourageante qui, si elle est suffisamment étoffée, pourrait vraiment provoquer un boom du divertissement VR - après de nombreux faux départs.

Le plus gros inconvénient du PSVR 2 est lorsque vous essayez de laisser entrer le monde réel. Vous pouvez appuyer sur un bouton pour passer à travers, en utilisant les caméras frontales pour vous montrer ce qui se trouve dans le monde physique. Mais ce n'est pas très bon - c'est granuleux et en noir et blanc. C'est un peu compréhensible lorsque l'accent est mis sur le monde virtuel plutôt que sur le monde physique.

Si vous voulez une meilleure expérience de réalité mixte, le HTC Vive XR Elite est absolument indispensable. Léger et sans fil, il suffit d'appuyer sur le bouton de ce casque pour faire entrer le monde physique et obtenir une réalité mixte nette et pleine de couleurs. Pendant que je testais le Vive XR Elite, j'ai pris mon appareil photo et j'ai pu régler les paramètres manuels et naviguer dans les menus pour que le démonstrateur puisse prendre des photos de moi - une expérience hors du commun.

La qualité de la transmission vidéo est importante, car HTC se concentre sur la réalité mixte, qui consiste à mélanger le virtuel et le physique de manière transparente.

La fusion continue des expériences numériques et physiques va définir les années à venir et cela se reflète dans de nombreux produits qui nous ont frappés au CES 2023, et pas seulement ceux mentionnés ci-dessus.

L'Oréal applique la technologie au maquillage - "Fifth Element", ça vous dit quelque chose ? - Asus ramène la 3D sur les ordinateurs portables et l'Odyssey Neo 57 pouces de Samsung est si large et si incurvé que votre contenu va presque vous manger.

Le repli de l'humanité sur les mondes virtuels est compréhensible lorsque le monde réel a offert un spectacle d'horreur ces dernières années. L'accélération que l'isolement forcé a entraînée a rendu les interactions numériques tangibles et essentielles.

Le métavers naissant traverse peut-être une crise existentielle - qui n'est pas facilitée par les crypto-bros qui le considèrent comme un vaisseau pour les monnaies alternatives et les NFT - mais le CES 2023 ne fait que renforcer le fait que nous nous jetons dans cette réalité alternative comme un avenir.

À partir de maintenant, le rôle de la technologie est de s'assurer qu'à tout le moins, notre réalité alternative du futur est aussi accessible, inclusive et accommodante qu'elle doit l'être.

La livrer comme un glorieux film de science-fiction, c'est la partie que nous allons tous apprécier.

Écrit par Chris Hall.