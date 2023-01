Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Gait-Tech n'est peut-être pas une entreprise dont vous avez entendu parler jusqu'à présent, mais si vous êtes quelqu'un qui aime porter des talons hauts, c'est certainement une entreprise à mettre sur votre radar.

Au CES 2023, l'entreprise italienne a révélé ce qu'elle prétend être la première solution de semelle intégrée pour les talons hauts afin de révéler l'inconfort et de prévenir les blessures.

Intéressé ? Nous l'étions aussi, alors nous avons vérifié les talons dotés de cette technologie au salon de Las Vegas. Voici ce que nous avons appris et comment la semelle est conçue pour fonctionner.

Comment fonctionne la solution de la semelle Gait-Tech ?

Le dispositif biomécanique Gait-Tech est intégré à la semelle intérieure des talons hauts au stade de la fabrication et il est conçu pour "améliorer le confort des chaussures à talons hauts".

Selon la société, la solution est basée sur 30 ans de recherche et elle fonctionne en "redistribuant la pression sur le boudin métatarsien du pied afin de fournir une démarche plus saine et plus stable lorsque le pied est vertical en flexion plantaire".

En amortissant l'impact, les talons qui utilisent cette solution devraient être plus confortables sans que le design soit compromis grâce à sa dissimulation dans la semelle.

Dans quelles chaussures la solution de semelle intégrée Gait-Tech est-elle utilisée ?

La semelle intégrée Gait-Tech a fait ses débuts au CES 2023 dans des chaussures conçues par le créateur de chaussures italien Diego Dolcini, qui a déjà travaillé avec des marques telles que Gucci, Balmain, Dolce & Gabbana et Ermenegildo Zegna.

Il y avait un escarpin avec la technologie à l'intérieur, ainsi qu'une chaussure à lanière dans un noir verni et un blush verni. Il est à espérer que ce n'est que le début pour ce dispositif qui pourrait changer la donne.

La technologie de Gait-Tech pourrait, en théorie, être placée dans n'importe quelle chaussure, qu'elle provienne de Zara ou de Christian Louboutin, nous a-t-on dit. Mais comme elle est mise en œuvre au stade de la fabrication, l'entreprise doit bien sûr être impliquée dès la conception, car il ne s'agit pas d'une solution qui peut être adaptée.

Cela signifie donc que si vous possédez déjà une paire de Louboutin que vous adorez, elle ne deviendra pas plus confortable si vous y ajoutez la solution de Gait-Tech. La seule façon de faire l'expérience de cette technologie est actuellement dans les talons conçus par Diego Dolcini.

La solution de semelle Gait-Tech fonctionne-t-elle ?

Nous avons essayé une paire de talons à lanières Diego Dolcini équipés de la solution Gait-Tech au CES 2023 et nous ne mentirons pas, nous avons été agréablement surpris par leur confort.

Cette solution pourrait véritablement changer la donne pour les amateurs de talons. En regardant la paire de talons finie, on ne peut pas savoir qu'elle est équipée de la technologie de la semelle intérieure, mais lorsqu'on l'enfile, le confort et l'amortissement se font sentir.

La sensation est un peu comme porter des Scholl's Party Feet, mais comme la technologie est intégrée à la semelle, elle ne bouge pas du tout et répond mieux à votre pied lorsque vous marchez.

Bien que vous puissiez encore ressentir une gêne lorsque vous portez la paire de chaussures à lanières pendant une longue période, où les lanières traversent le pied, nous avons définitivement remarqué une différence significative dès que nous avons enfilé la chaussure par rapport à d'autres talons similaires que nous possédons. Lorsque nous marchions, rien ne nous tordait et il y avait très peu de pression sur la plante des pieds.

Nous serions ravis de voir comment nous nous sommes sentis après une heure ou deux pour vraiment évaluer l'impact de la solution de Gait-Tech, mais le plus important est peut-être que nous aurions été plus qu'heureux de continuer à porter les chaussures à lanières pendant ce temps pour le savoir.

Nous devrons attendre de voir comment la technologie de Gait-Tech sera adoptée pour connaître l'impact qu'elle pourrait avoir sur les amateurs de talons, mais il s'agit d'une étape très prometteuse dans la recherche d'une solution permettant de rendre les chaussures incroyables aussi agréables à porter qu'à regarder.

Écrit par Britta O'Boyle.