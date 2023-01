Le lecteur de musique portable polyvalent M11S de FiiO apporte un son haute résolution dans votre poche.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - FiiO a annoncé un nouveau lecteur audio portable haute résolution doté de nombreuses fonctionnalités, le M11S, qui offre une approche polyvalente pour améliorer votre musique, quelle que soit la manière dont vous l'écoutez.

En plus de sa prise casque standard de 3,5 mm, il y a également des sorties casque symétriques de 2,5 mm et 4,4 mm, ainsi qu'une sortie ligne dédiée. Le M11S prend également en charge la connectivité sans fil, avec une compatibilité LDAC, aptX HD et LHDC, sans oublier le streaming AirPlay et DLNA.

Le M11S utilise deux puces DAC ES9038Q2M, une pour les canaux gauche et droit. Ajoutez cela au circuit d'amplification nouvellement développé par FiiO et vous avez la prise en charge de fichiers audio jusqu'à 384 kHz/DSD256 et la promesse d'une incroyable musicalité.

Il devrait également être puissant. Sous une charge standard de 32 ohms, la puissance de sortie équilibrée est de 670 mW, avec l'un des planchers de bruit (le bruit que l'appareil lui-même produit) les plus bas de tous les lecteurs de musique portables, mesurant seulement 1,9 uV. C'est 62 % de moins que la génération précédente.

La prise en charge de MQA est à bord, ce qui signifie que les utilisateurs de Tidal peuvent facilement l'utiliser grâce au M11S fonctionnant sous Android 10. Bien sûr, d'autres applications de streaming, comme Qobuz, Apple Music ou Spotify, peuvent également être téléchargées, et le contournement global SRC signifie que vous obtiendrez une lecture parfaite, sans restriction.

Parmi les derniers tours de passe-passe du M11S, citons la possibilité de l'utiliser comme convertisseur numérique-analogique USB (branché à votre ordinateur portable pour contourner son convertisseur numérique-analogique interne au profit du convertisseur supérieur du M11S), comme amplificateur Bluetooth dans votre installation hi-fi, ajoutant un potentiel de streaming à un système hors ligne, ou pour recevoir de la musique sans fil depuis des appareils Apple via AirPlay. Pas mal du tout...



Le M11S dispose d'une batterie d'une autonomie de 14 heures, d'un écran HD multipoint de cinq pouces et d'un espace de stockage embarqué de 32 Go. Il dispose également d'un emplacement pour carte microSD pouvant accueillir jusqu'à 2 To.

La meilleure nouvelle est que vous n'aurez pas à attendre pour mettre la main dessus. Le M11S est disponible dès maintenant au prix de 489 £/$499.

