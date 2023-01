Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'Oréal profite souvent du Consumer Electronic Show (CES ) pour révéler les nouveaux prototypes d'appareils sur lesquels il travaille et ils sont généralement excellents en termes d'idées. Pour 2022, ces appareils se présentaient sous la forme du Colorsonic et du Coloright.

Pour 2023, l'entreprise s'est peut-être surpassée. Les deux prototypes révélés au CES se présentent sous la forme de Hapta et Brow Magic. Nous avons assisté à des démonstrations des deux et si Hapta, qui est un applicateur de maquillage robotisé, était très impressionnant en action, c'est le dispositif Brow Magic qui nous a séduits.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Qu'est-ce que le Brow Magic de L'Oréal et comment fonctionne-t-il ?

Le Brow Magic de L'Oréal est un applicateur électronique pour le maquillage des sourcils à domicile. Il a été conçu pour offrir des sourcils parfaits sans avoir à recourir à plusieurs produits ou crayons, à du temps ou à des techniques plus extrêmes comme le microblading ou le tatouage.

Brow Magic a été créé en partenariat avec Prinker, une société spécialisée dans les tatouages imprimés et non permanents. L'appareil électronique portable est doté de 2 400 buses minuscules et utilise une technologie d'impression d'une résolution allant jusqu'à 1 200 gouttes par pouce (dpi).

Pour créer une forme précise de sourcils que l'appareil imprimera ensuite sur votre visage, vous devrez d'abord utiliser l'application Brow Magic qui utilise la technologie Modiface AR de L'Oréal pour scanner votre visage et fournir des recommandations.

Une fois que votre visage a été scanné, vous pouvez sélectionner la forme souhaitée parmi les recommandations, l'épaisseur et l'effet.

Il est possible de modifier la recommandation, par exemple en la choisissant plus longue ou plus courte, ainsi que de sélectionner la couleur souhaitée. Après avoir fait votre choix, il est recommandé d'utiliser l'apprêt Brow Magic, puis de déplacer le dispositif Brow Magic sur votre premier sourcil et de le faire glisser en un seul mouvement de balayage.

Quels sont les résultats du Brow Magic de L'Oréal et comment se présente-t-il en action ?

Nous avons eu droit à une démonstration du Brow Magic de L'Oréal et il change la donne pour obtenir de beaux sourcils si vous ne savez pas ce que vous faites normalement. Les sourcils peuvent changer radicalement le look d'une personne, mais il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il faut vraiment combler, ou quelle est la meilleure forme ou le meilleur style de sourcils pour votre visage.

L'application Brow Magic scanne rapidement un visage et propose des recommandations dans un délai d'environ une minute. C'est certainement plus rapide que de sortir votre fidèle crayon à sourcils, de tracer vos traits et de les estomper.

Mais plus encore, le Brow Magic rend la création de sourcils parfaits incroyablement simple. Bien sûr, certaines personnes savent parfaitement dessiner les sourcils pour elles-mêmes et pour les autres, comme celles formées à HD Brows par exemple, mais pour celles qui n'ont pas de formation dans ces domaines, le Brow Magic fait tout le travail pour vous.

D'après notre démonstration lors du CES 2023, le Brow Magic est très simple à utiliser et les résultats sont excellents. Nous ne l'avons pas utilisé sur notre visage, mais sur un bras, mais les coups de pinceau du sourcil créé étaient très détaillés.

Il est indiqué que les résultats du Brow Magic durent toute la journée, ou jusqu'à deux jours s'il est utilisé avec le Brow Magic Primer, et qu'il est possible de les retirer avec un démaquillant normal. Nous n'avons pas pu tester cet élément, mais il est certain que l'expérience du début à la fin et ce qui est produit est formidable.

Combien coûte le Brow Magic de L'Oréal et quand sera-t-il disponible ?

Le Brow Magic de L'Oréal sera vendu entre 149 et 199 dollars. Le prix définitif n'a pas encore été confirmé, mais il s'agit d'un prix accessible pour cette technologie.

L'Oréal a déclaré vouloir commercialiser l'appareil avant la fin de l'année 2023 aux États-Unis. Il est dit qu'il arrivera en Europe en 2024, de sorte que les navigateurs parfaits ne sont, on l'espère, pas trop loin de la portée. En attendant, nous continuerons à utiliser notre fidèle crayon, mais nous serons ravis de voir cet appareil apparaître et de le tester correctement.

Écrit par Britta O'Boyle.