LAS VEGAS (Pocket-lint) - L'Oréal a annoncé deux nouveaux prototypes au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, dont un applicateur de maquillage robotisé portable appelé Hapta, et un applicateur électronique de maquillage des sourcils à domicile appelé Brow Magic.

Brow Magic a été conçu pour obtenir des sourcils parfaits à la maison sans avoir à recourir à plusieurs produits, à du temps ou à des techniques plus extrêmes comme le micro blading. Cela dit, il peut apparemment aider à tracer des sourcils parfaits sur la base de vos sourcils naturels et des caractéristiques de votre visage pour ceux qui envisagent un micro blading ou un maquillage semi-permanent.

L'appareil est censé être le premier applicateur électronique manuel de maquillage des sourcils à offrir aux utilisateurs une forme de sourcil précise en quelques secondes. Il utilise la technologie Modiface AR de la société pour scanner votre visage et formuler des recommandations pour des effets de micro-éclaircissement, de micro-éclaircissement ou de remplissage.

Pour utiliser l'appareil, il faut ouvrir l'application L'Oréal Brow Magic et scanner le visage avec le lecteur de sourcils Modiface. Vous sélectionnez ensuite la forme, l'épaisseur et l'effet souhaités, puis vous appliquez la base L'Oréal Brow Magic sur les sourcils. Ensuite, vous déplacez l'imprimante sur le sourcil en un seul mouvement de balayage et vous terminez en appliquant une couche de finition pour fixer le look.

L'Oréal affirme que les résultats de Brow Magic durent toute la journée et peuvent être facilement retirés avec un démaquillant standard.

Parallèlement, la société a également dévoilé Hapta, un applicateur de maquillage robotisé à main conçu pour les personnes dont la mobilité des mains et des bras est limitée.

Développé pendant six ans par des chercheurs, des scientifiques et des ingénieurs, L'Oréal a déclaré que la clé de l'appareil est une combinaison de commandes de mouvement intelligentes intégrées, ainsi que des accessoires personnalisables. Hapta est censé offrir aux utilisateurs une gamme complète de mouvements, une plus grande facilité d'utilisation pour ouvrir les emballages et une application précise pour des tâches telles que l'application du rouge à lèvres, qui nécessite une main droite.

Le dispositif de mise à niveau Hapta de L'Oréal sera mis à l'essai chez Lancôme, filiale de L'Oréal, en 2023, d'abord avec un applicateur de rouge à lèvres, puis avec d'autres applications de maquillage, selon la société. Brow Magic, quant à lui, devrait également faire ses débuts en 2023, mais aucun prix ou détail n'a encore été révélé.

