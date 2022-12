Vous luttez contre la condensation ? L'aspirateur de fenêtre Karcher pourrait être la solution

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'aspirateur de fenêtre Karcher peut sembler être un accessoire inutile pour votre maison, mais avec la chute des températures et l'augmentation des coûts énergétiques, beaucoup de gens choisissent de moins chauffer leur maison.

Cela, ajouté au fait de garder les fenêtres et les portes bien fermées pour réduire les pertes de chaleur, signifie moins de ventilation - ce qui conduit à beaucoup plus de gens à avoir de la condensation sur leurs fenêtres.

Avec le temps, cette condensation peut entraîner le développement de moisissures, endommager les cadres, les rebords et la peinture des fenêtres, voire le plâtre. Il est donc important de s'occuper de cette humidité. Nous le savons, car c'est ce qui nous arrive.

L'aspirateur de fenêtre Karcher pourrait être une solution technique simple pour résoudre une partie du problème. Bien sûr, il est préférable d'aérer les pièces pour faire sortir l'air humide, mais en utilisant l'appareil Karcher, vous pouvez facilement aspirer la condensation et vous débarrasser d'une grande partie de ce liquide.

L'aspirateur de fenêtre Karcher est très facile à utiliser. Après l'avoir chargé, il suffit d'appuyer sur le bouton et de passer la tête de la raclette sur la fenêtre pour que la condensation soit aspirée dans le réservoir. Une fois le réservoir plein, il suffit de le vider et il est prêt à repartir.

C'est un moyen rapide et facile de traiter la condensation sans avoir à s'embêter avec des chiffons détrempés pour tout éponger et un passage rapide sur vos fenêtres le matin ou le soir réduira la quantité d'eau restante.

Il est pratique à laisser dans la salle de bains et à saisir et vous constaterez rapidement que vous avez des fenêtres plus sèches, plutôt que de regarder la moisissure se développer. Il est également très utile pour nettoyer les éclaboussures sur les surfaces dures dans la cuisine, ou dans le cadre de votre routine de nettoyage des fenêtres tout au long de l'année.

Vous pouvez vous attendre à payer environ 40 £.

