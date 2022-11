Vous pouvez acheter la Batmobile de 1989 si vous avez 1,5 million de dollars.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Avez-vous déjà souhaité posséder votre propre Batmobile ? C'est probablement le cas, et vous pouvez maintenant en posséder une, tirée du film de 1989, pour 1,5 million de dollars.

Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de posséder une pièce de souvenir automobile ou cinématographique, mais c'est maintenant l'occasion de posséder l'un des meilleurs gadgets qui soient. La Batmobile du film Batman de 1989 et du film Batman Returns de 1992 est à vendre.

La voiture elle-même a été conçue par l'illustrateur Julian Caldow, puis construite par John Evans et son équipe d'effets spéciaux aux studios Pinewood, en Angleterre. Mais il ne s'agit que d'une voiture accessoire et, bien qu'elle puisse se déplacer, son moteur électrique est limité à 50 km/h au maximum.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cela ne veut pas dire que cette chose n'est pas cool, cependant. La voiture est équipée d'un lance-flammes et de lanceurs de crochets, ce qui est plus que ce que l'on peut dire de votre voiture.

Ceux qui se demandent où est passée la voiture au cours des 30 dernières années seront intéressés d'apprendre qu'elle est maintenant vendue par un collectionneur privé, mais avant qu'ils ne la récupèrent, elle a passé du temps au parc Six Flags du New Jersey et a été utilisée comme accessoire pour les montagnes russes de Batman. C'est une sacrée déchéance, mais vous pouvez désormais lui offrir un bon foyer, moyennant un certain prix.

La Batmobile est en vente au Classic Auto Mall pour 1,5 million de dollars et c'est là que vous pouvez jeter un coup d'œil à d'autres photos de ce qui restera certainement l'une des voitures les plus emblématiques du monde du cinéma.

Écrit par Oliver Haslam.