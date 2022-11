Lancement du microphone NT-USB+ de Rode avec des fonctions de nouvelle génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Rode a révélé qu'il mettait à jour son légendaire NT-USB avec de nouvelles fonctionnalités qui incluent non seulement une capsule à condensateur de qualité studio mais aussi un DSP (Digital Signal Processor) interne pour un traitement audio avancé.

Le NT-USB+ est doté d'un préamplificateur Revolution à gain élevé et à très faible bruit, ainsi que d'un traitement audio avancé optimisé par APHEX.

Cela permet au microphone USB plug-and-play d'accéder à différents effets et paramètres qui le font sonner encore mieux. Cela inclut un compresseur, un noise gate et les légendaires effets Aural Exciter et Big Bottom via RØDE Central et RØDE Connect.

Rode affirme que le NT-USB+ est une solution tout-en-un pour capturer un son professionnel, avec un design compact et portable qui le rend idéal pour une gamme d'utilisateurs, y compris les musiciens, les podcasters, les streamers et plus encore.

La capsule à condensateur de qualité studio et le diagramme polaire cardioïde serré garantissent une capture audio claire et un son professionnel. Le préampli intégré vous donne également accès à la conversion analogique-numérique haute résolution 24 bits/48 kHz pour une superbe clarté également.

Damien Wilson, PDG de Rode, s'est exprimé sur ce nouveau lancement :

"Avec le NT-USB+, nous établissons une nouvelle norme. Nous avons conservé le facteur de forme et la fonctionnalité qui ont fait le succès de l'original et nous avons introduit plusieurs nouvelles fonctions, intégrant une technologie de pointe pour la prochaine vague de créateurs. L'audio USB plug-and-play n'a jamais sonné aussi bien".

Le Rode NT-USB+ offre une compatibilité plug-and-play avec les ordinateurs Mac et Windows mais fonctionne également avec les smartphones Android et iOS. Il dispose d'un monitoring casque sans latence via une prise jack 3,5 mm et d'une sortie haute puissance.

Écrit par Adrian Willings.