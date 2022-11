Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les stabilisateurs pour smartphones de Zhiyun sont depuis longtemps les préférés des cinéastes et des créateurs de contenu mobiles.

La marque vient de présenter le dernier né de sa gamme Smooth, le Smooth 5S, conçu pour répondre à tous vos besoins de tournage sur smartphone dans un seul et même appareil portable.

Le Zhiyun Smooth 5S est équipé de moteurs en acier magnétique améliorés qui peuvent supporter des smartphones plus grands et plus lourds que les modèles précédents.

Il est également conçu pour les objectifs externes, avec une pince à téléphone plus large et suffisamment de puissance pour supporter le poids supplémentaire.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il dispose d'une lumière d'appoint intégrée à l'arrière, qui peut être utilisée en conjonction avec deux lumières magnétiques modulaires pour illuminer n'importe quelle scène.

La lumière se trouve sur le bras stabilisateur et a une température de 5000K avec un IRC de 90+ et une puissance de sortie de 2 watts. Zhiyun affirme qu'elle peut éclairer jusqu'à 15 mètres carrés, dans toutes les directions.

Le cardan prend en charge les prises de vue verticales et horizontales et offre une série de commandes intuitives au bout des doigts.

Il se recharge en seulement 2 heures via la charge rapide USB PD et offre jusqu'à 25 heures de tournage avec une seule charge.

L'application compagnon ZY Cami permet d'utiliser des fonctions telles que le suivi de l'intelligence artificielle, le contrôle gestuel, le clonage et le time-lapse.

Il est disponible en deux coloris, soit une option noire et grise professionnelle, soit une variante noire et blanche aux allures de stormtrooper.

Le Zhiyun Smooth 5S peut être acheté à partir d'aujourd'hui au prix de 219 $ / 219 £ / 239 €.

Écrit par Luke Baker.