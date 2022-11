Le vélo électrique de Hummer est aussi fou que l'on peut s'y attendre.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous imaginiez ce que pourrait être une bicyclette électrique Hummer, vous obtiendriez la bicyclette électrique Hummer EV à traction intégrale - et vous pouvez maintenant en acheter une.

GMC n'en est encore qu'au milieu du déploiement de son Hummer EV, mais il lance déjà une bicyclette électrique pour l'accompagner, même s'il ne la fabrique pas vraiment. Au lieu de cela, le constructeur automobile a signé un accord avec une société qui fabrique des vélos électriques pour les forces de l'ordre et il laisse la construction de ces vélos aux personnes de Recon, basé à Fort Wayne.

Le résultat est le sémillant "Hummer EV all-wheel drive e-bike" et une paire de moteurs de moyeu de 750W. Ils offrent une puissance de pointe de 2 400 W pour un prix de départ de 3 999 $. GMC affirme que le bloc d'alimentation est étanche et que le vélo peut être rechargé rapidement en quatre heures environ. L'autonomie est estimée entre 40 et 50 miles.

Les réservations sont également ouvertes sur un site Web spécial gmcebike.com dès maintenant. Quant aux livraisons, on nous dit que les personnes qui réservent maintenant commenceront à recevoir des livraisons dans la première partie du mois de décembre.

Une fois sur la route, les deux moteurs permettent d'atteindre un couple de 160 Nm et une vitesse de pointe de 28 mph. Le véhicule ressemble même un peu aux camions Hummer grâce à ses énormes pneus et à sa forme qui le rendrait tout à fait à sa place dans une sorte de film post-apocalyptique.

Il ne fait aucun doute que l'e-bike Hummer, tout comme son homologue à quatre roues, est un produit à acquérir. Mais vous pouvez en commander un dès maintenant dans la couleur de votre choix, à condition qu'il s'agisse d'une combinaison de blanc et de noir.

Écrit par Oliver Haslam.