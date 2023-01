Corsair et Nanoleaf ont annoncé un partenariat qui signifie que vous pourrez désormais synchroniser vos lampes Nanoleaf avec votre PC et vos périphériques de jeu.

Corsair et Nanoleaf s'associent pour synchroniser l'éclairage RVB dans votre espace de jeu.

Les fans de RGB se réjouissent ! Corsair et Nanoleaf ont annoncé un partenariat qui signifie que vous pourrez désormais synchroniser vos produits Nanoleaf Smarter Decor (notamment les panneaux lumineux Nanoeaf Lines, Shapes et Canvas) avec les périphériques de jeu et les solutions d'éclairage pour PC de Corsair.

Ce nouveau partenariat signifie que les joueurs peuvent désormais ajouter un éclairage RVB encore plus immersif à leur espace de jeu et améliorer ainsi leur expérience. Si vous êtes un grand fan des produits Corsair et que vous possédez déjà des lampes Nanoleaf, vous allez être comblé. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de vous faire plaisir.

SQUIRREL_6558547

Nanoleaf affirme que cette intégration a été une fonctionnalité très demandée. Ce n'est pas une surprise, car cela fait un moment qu'elle est attendue.

Razer et Nanoleaf ont fait équipe pour une intégration similaire en 2019. Et tout récemment, Philips Hue a également révélé sa bande lumineuse Play Gradient pour PC et cela aussi a été construit pour être compatible avec Corsair iCue.

Donc, si vous avez un éclairage intelligent dans votre espace de jeu ou autour de votre bureau, alors vous êtes sûr d'avoir une expérience encore meilleure maintenant.

Nanoleaf a déjà un système de miroir d'écran qui vous permet de synchroniser vos lumières intelligentes avec ce qui est sur votre écran. Cette intégration avec Corsair signifie que vous serez en mesure d'utiliser LIghting Link pour synchroniser l'éclairage de votre bureau et de votre espace de jeu.