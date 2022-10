Vieilles inventions bizarres et curiosités d'antan

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Depuis la nuit des temps, l'humanité a mis au point toutes sortes d'inventions étranges et merveilleuses. Certaines d'entre elles sont apparues bien avant leur temps et ont été sous-estimées.

D'autres sont des curiosités intrigantes, qui présentent souvent des utilisations inattendues et des surprises cachées.

Le Musée des curiosités est un compte Twitter consacré à la collecte de ces bibelots, gadgets, bidules et autres bizarreries. Il vaut la peine d'être suivi afin de découvrir des curiosités brillantes. Nous avons rassemblé quelques-unes de nos préférées pour votre plus grand plaisir.

Une orange curieuse

Voici un petit truc sympa. Un ensemble de flacons de parfum conçus pour ressembler à une orange. Chaque segment est un flacon individuel, huit au total étant contenus dans la peau.

Un radiateur polyvalent

De l'ère victorienne nous vient une invention idéale pour être multitâche. Il s'agit d'un radiateur, mais qui fait également office de chauffe-pain.

D'autres ont suggéré que vous pourriez également l'utiliser pour sécher vos chaussures ou l'utiliser comme lit pour chat.

Un tricycle fou

Voici un tricycle fou des années 30. Les dessins de l'époque étaient brillants, audacieux et provocants. Verrait-on des enfants conduire ce genre de chose dans la rue aujourd'hui ? Probablement pas.

Des livres minuscules dans des livres

Les amoureux des livres apprécieront certainement cet objet. En 1757, un relieur des Pays-Bas a apparemment fabriqué une petite étagère avec des livres miniatures et l'a glissée à l'intérieur d'un autre livre plus grand. Étrange et merveilleux.

Une lecture efficace

Si vous aimez le multitâche, alors vous allez sûrement adorer ceci. Il s'agit d'un appareil vieux de 300 ans permettant d'ouvrir (et de lire) plusieurs livres à la fois. Pourquoi se contenter de lire un livre quand on peut en lire sept ?

Machine à café embarquée

Vous avez probablement été émerveillé par les différents accessoires qui équipent les véhicules modernes. Mais les constructeurs automobiles mettent des choses à l'intérieur des voitures depuis des années.

À la fin des années 1950, Volkswagen installait apparemment des machines à café en option dans ses véhicules. Pratique, mais probablement pas très sûr.

Câblage complexe

Nous aimons voir comment la technologie a évolué au fil des décennies. Cette photo de la fin des années 1950 montre ce que l'on pourrait considérer aujourd'hui comme un "ordinateur primitif", mais qui était à l'époque une merveille de l'ingénierie IBM.

Radios rétro

Les radios n'étaient peut-être pas aussi sophistiquées que les appareils musicaux modernes ou même que le téléphone dans votre poche, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne pouvaient pas être superbes. Voici quelques radios Art déco des années 1930 au look impressionnant.

Razzle Dazzle camoflauge

Vous avez probablement entendu parler de la technologie furtive moderne utilisée sur les avions et les véhicules militaires, mais avez-vous déjà vu le camouflage Razzle Dazzle ?

Il s'agit d'un type de camouflage peint sur les navires alliés pendant la Première Guerre mondiale pour confondre l'ennemi. Il a été inspiré par l'artiste marin britannique Norman Wilkinson et avait pour but de rendre difficile la localisation précise des navires. Ils étaient donc plus difficiles à atteindre.

Limousine double largeur

Jay Ohrberg est célèbre pour avoir créé des voitures assez folles, notamment des véhicules expérimentaux pour des émissions de télévision et des films. Voici l'une de ses créations, une limousine "double largeur". Pas vraiment pratique, mais certainement curieux.

Lecteur de cassettes Casio EG-5

Cette création géniale date des années 1980. Il s'agit d'un combo guitare/lecteur de cassettes et enregistreur. Idéal si vous voulez jouer et enregistrer votre propre musique en même temps ?

Télé bizarre

Voici une étrange et merveilleuse télévision Philco Predicta des années 1950. Bien sûr, elle est peut-être minuscule comparée aux téléviseurs modernes, mais son design est certainement excentrique.

Liste d'achats réutilisable

Utiliser une feuille de papier et un stylo pour rédiger une liste de courses est tellement archaïque. Mais utiliser votre téléphone pour la noter est aussi un peu trop ennuyeux. Que diriez-vous de cette liste de courses réutilisable à la place ?

Tondeuse à gazon climatisée

Certaines de ces inventions sont clairement en avance sur leur temps et sont peut-être même un peu inutiles.

Comme cette tondeuse à gazon autoportée qui dispose également de la climatisation. Ce n'est pas pour rien qu'elles ne sont pas courantes plusieurs décennies après avoir été inventées.

