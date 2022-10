SteelSeries a amélioré l'Apex Pro TKL et l'a rendu encore plus rapide.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le SteelSeries Apex Pro TKL est déjà l'un des meilleurs claviers sans clé, mais maintenant la société l'a rendu encore meilleur.

Lorsque l'Apex Pro TKL a été lancé en 2019, il était livré avec des caractéristiques assez impressionnantes, notamment un éclairage RGB astucieux, un petit écran pratique et les commutateurs OmniPoint de la société. Ces commutateurs étaient déjà parmi les plus rapides du moment (idéal pour les jeux rapides) et donc attrayants pour les joueurs professionnels. Aujourd'hui, SteelSeries les a encore améliorés.

L'Apex Pro TKL a été mis à niveau avec les nouveaux commutateurs OmniPoint 2.0 améliorés. Ces commutateurs offrent un actionnement personnalisable, avec un choix de 37 niveaux d'actionnement différents entre 0,2 mm et 3,8 mm. Le résultat est un temps de réponse extrêmement rapide de 0,54 ms.

SteelSeries affirme que cela signifie que ces commutateurs répondent 11 fois plus vite que les commutateurs traditionnels que l'on trouve dans d'autres claviers de moindre importance. Si vous réglez le clavier sur une activation de 0,2 mm, l'activation sera également 10 fois plus rapide. Ces paramètres peuvent être personnalisés pour chaque touche et changent également en fonction du jeu auquel vous jouez.

Cela signifie que vous pouvez personnaliser votre clavier pour avoir une activation courte pour les jeux FPS rapides, mais une activation plus longue pour la frappe quotidienne ou des expériences de jeu plus détendues.

OmniPoint 2.0 offre également la possibilité d'ajouter deux actions à une seule touche en fonction de la distance à laquelle vous appuyez dessus. Vous pouvez donc configurer un combo pour effectuer différentes actions en toute simplicité.

La version améliorée de l'Apex Pro TKL est également disponible en deux versions différentes, avec un modèle sans fil qui inclut la technologie haute performance Quantum 2.0 Dual Wireless de 2,4 GHz et Bluetooth 5.0.

Le tout est complété par un écran intelligent OLED qui vous permet de voir en un coup d'œil les informations système ou les messages de chat et autres.

Le SteelSeries Apex Pro TKL Wireless est disponible dès maintenant au prix de 249,99 $ US, 269,99 € EU ou 289,99 $ AP. Le modèle filaire est quant à lui proposé au prix de 189,99 $ US, 219,99 € EU ou 219,99 $ AP.

Écrit par Adrian Willings.