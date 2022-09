Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez 4 000 £ en poche et un penchant pour la meilleure qualité musicale possible, Astell&Kern vient de lancer son nouveau lecteur de musique portable phare, le A&ultima SP3000.

Avec son boîtier en acier inoxydable de qualité supérieure, le SP3000 est construit pour durer et a l'air d'être la star du spectacle, avec le design angulaire caractéristique d'Astell&Kern sur ses bords et sa couronne de contrôle de type montre.

Il s'agit du premier lecteur audio numérique au monde à utiliser le circuit audio double indépendant, qui sépare complètement les sorties symétriques et asymétriques pour obtenir la qualité sonore la plus pure possible. C'est également le premier à utiliser la nouvelle puce DAC AK4499EX d'Asahi Kasei, qui sépare le traitement des signaux numériques et analogiques pour pousser la qualité audio encore plus loin.

Et si l'accent est mis ici sur la hi-fi en déplacement, le SP300 peut également servir de hub de streaming très performant pour un système hi-fi principal.

Parmi les autres caractéristiques, citons le puissant processeur octa-core Snapdragon 6125 de Qualcomm et la prise en charge du streaming sans fil haute résolution aptX-HD et LDAC. Avec tous les formats clés à bord, y compris MQA et DSD512, le SP3000 peut lire à peu près tout ce que vous lui demandez, y compris la connexion aux services de streaming, et il est également compatible avec Roon.

Son design élégant est complété par un nouvel écran Full HD de 5,46 pouces et une nouvelle interface à l'écran, plus facile à utiliser qu'auparavant. Il est livré avec un élégant étui en cuir et est disponible dès maintenant en noir ou en argent pour 3799 £.

Pour compléter l'offre de luxe des audiophiles en déplacement, Astell&Kern a également présenté son nouveau casque Odyssey, conçu en collaboration avec la société Empire Ears, spécialisée dans les écouteurs intra-auriculaires.

Offrant un système Quadbrid à 10 haut-parleurs composé de deux subwoofers W9+, de cinq armatures équilibrées, d'un double électrostatique et d'un conducteur osseux W10, sans oublier un design artisanal plutôt élégant, il sera disponible vers la fin de l'année et coûtera 3499 £.

Écrit par Verity Burns.