Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La recharge solaire a été présentée comme la technologie de l'avenir. Et en effet, c'est actuellement l'un des moyens les plus propres d'obtenir l'énergie dont vous avez besoin. Mais la recharge solaire peut aussi être assez lente.

Ou du moins, c'était le cas auparavant.

-

Le dernier jour du mois d'août, le leader mondial de l'énergie solaire, Jackery, a lancé un produit qui pourrait changer complètement la donne. Il s'agit du Solar Generator 1000 Pro, une mise à niveau du modèle précédent du fabricant.

Le Solar Generator 1000 Pro représente la solution ultime lorsqu'il s'agit de capter et d'utiliser l'énergie solaire. Il s'agit d'un produit révolutionnaire qui rend la recharge solaire totalement sûre et, surtout, plus rapide que jamais.

En savoir plus

Le Solar Generator 1000 Pro est né de la décision de Jackery de mettre à jour son célèbre Solar Generator 1000.

Le nouveau produit peut faire tout ce que l'ancien faisait, mais en mieux. Le générateur se compose de deux éléments essentiels : les panneaux solaires SolarSaga 200W et la station d'alimentation portable Explorer 1000 Pro.

Les panneaux solaires, au nombre de quatre, collectent l'énergie solaire et la convertissent en électricité. L'énergie électrique est transférée à la station électrique qui la reçoit et la stocke. Enfin, la station fournit une puissance de sortie qui peut être utilisée à diverses fins.

Tout cela peut sembler familier à toute personne connaissant les systèmes de charge solaire. Cependant, le point fort du Solar Generator 1000 Pro est son efficacité et sa rapidité.

Le système peut être chargé à pleine capacité en moins de deux heures - 1,8 heure précisément, selon le fabricant. Cela est dû au fonctionnement avancé de l'Ultra-Charging du générateur. Grâce à cette technologie, les panneaux solaires peuvent produire une puissance allant jusqu'à 800 watts, ce qui facilite la charge rapide.

Mais le Solar Generator 1000 a un autre avantage : il peut être chargé via une prise murale. Et pour illustrer la rapidité du système de charge solaire, la charge murale prendra le même temps que la charge solaire.

Jackery a toujours veillé à ce que ses produits soient sûrs. Bien entendu, la même approche a été adoptée pour la construction du générateur solaire 1000 Pro.

La centrale, l'Explorer 1000 Pro, est équipée d'un système BMS de pointe qui permet un contrôle intelligent de chaque pack de batteries et même des cellules individuelles. Une surveillance constante de la batterie signifie une durée de vie plus longue, mais ce n'est pas tout ce que cette centrale a en réserve.

Un contrôle de la température est également inclus pour éviter la surchauffe. Le système est conçu pour dissiper rapidement et efficacement l'excès de chaleur, ce qui rend le Solar Generator 1000 Pro encore plus sûr.

En termes d'entrée et de sortie d'énergie, le générateur dispose de ports CA spécialisés qui fournissent un flux régulier d'électricité via des ondes sinusoïdales pures. Cela signifie que tout ce qui est connecté au générateur est totalement à l'abri des surtensions et protégé des dommages.

Mais le Solar Generator 1000 Pro n'est pas seulement sûr à l'usage. Le boîtier de la centrale est conçu pour être aussi pratique et fiable que possible.

En particulier, l'Explorer 1000 Pro est doté d'une conception très résistante aux chocs, ce qui lui permet de fonctionner sans problème sur la plupart des surfaces, quelles que soient leurs irrégularités. En fait, vous pouvez utiliser cette centrale solaire tout en conduisant sur une route cahoteuse et ses performances ne changeront pas le moins du monde.

Enfin, nous nous sommes attachés à rendre le générateur extrêmement silencieux. Lors de la charge, la centrale Explorer 1000 Pro produit un niveau sonore inférieur à 46 dB. À titre de comparaison, l'intensité moyenne du cri d'un oiseau est d'environ 44 dB, tandis que le bruit de fond d'un restaurant peut atteindre 60 dB.

En d'autres termes, on peut dire que le générateur solaire 1000 Pro se recharge presque sans bruit.

L'Explorer 1000 Pro est une centrale électrique robuste conçue pour fonctionner sans problème dans des conditions difficiles. Cependant, cette construction robuste n'empêche pas la station d'être pratique à manipuler.

Le boîtier est conçu de manière ergonomique avec une poignée pliable qui le rend extrêmement facile à transporter. Étonnamment pour sa puissance, le Explorer 1000 Pro a des dimensions relativement petites. La centrale mesure environ 340 x 262 x 256 mm (13,4 x 10,3 x 10 pouces).

Mieux encore, la station n'est pas lourde du tout, puisqu'elle pèse environ 11,5 kg ou 25 livres. Si ce poids sera contraignant pour se déplacer avec la station, la soulever et la transférer ne posera aucun problème.

Grâce à sa conception compacte, le Solar Generator 1000 Pro est idéal pour les activités de plein air telles que les randonnées ou les parties de pêche, le camping, etc.

Le générateur solaire 1000 Pro est livré avec quatre panneaux SolarSaga 200W ou deux panneaux SolarSaga 80W. Le SolarSaga 80W possède une absorption double face et représente le dernier développement en matière de technologie de l'énergie solaire.

Ces panneaux photovoltaïques sont les premiers au monde à être certifiés par le TÜV Rheinland, une société de test de premier plan spécialisée dans la qualité, la sécurité et la durabilité. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que les panneaux SolarSaga offrent des performances exceptionnelles, avec un rendement supérieur de 25 %.

Les panneaux sont aussi impressionnants à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils sont fabriqués dans un matériau réfléchissant qui favorise l'utilisation de l'énergie solaire.

Mieux encore, ces panneaux solaires sont conçus pour durer, même dans des conditions difficiles. Ils sont étanches à la poussière et à l'eau et restent pratiquement intacts même en cas de forte pluie prolongée.

Le générateur solaire 1000 Pro est conçu pour recueillir de l'énergie et fournir de l'électricité pendant de longues périodes.

En plus d'être très rapide à charger, cette centrale solaire peut rester en veille pendant pas moins d'une année entière. Et ce, avec le niveau de sa batterie à 80 %.

Le générateur peut être rechargé complètement 1 000 fois, ce qui signifie qu'il peut durer une décennie s'il est utilisé une fois par semaine. Le générateur solaire 1000 Pro amélioré prend en charge une entrée USB de 100 W, ce qui signifie que le 1000 Pro peut charger votre téléphone et votre ordinateur portable beaucoup plus rapidement.

La meilleure nouvelle concernant le Solar Generator 1000 Pro est que vous pouvez le commander dès maintenant. Ce produit révolutionnaire est assorti d'une garantie complète de cinq ans et peut être précommandé sur Amazon. Il y a même un bonus : les 300 premières personnes qui commandent le Solar Generator 1000 Pro sur le site Web de Jackery ou dans les magasins Amazon en Europe recevront des cadeaux gratuits.

Si vous ne voulez pas attendre plus longtemps pour avoir l'avenir de l'énergie solaire entre vos mains, il est temps d'agir.

Pré-commandez dès maintenant !