Le meilleur de l'IFA 2022 : les téléviseurs, les enceintes et les technologies les plus impressionnants du salon.

(Pocket-lint) - De retour en force cette année, l'IFA 2022 nous a servi un véritable plateau de délicieuses friandises technologiques, nous donnant de quoi nous enthousiasmer pour les mois à venir. L'IFA a toujours été une destination de lancement clé pour les marques de technologie au fil des ans et 2022 n'a pas été différent.

Le salon est connu en particulier pour la télévision et l'audio - il a commencé comme une convention radio en 1924 - et c'est une sorte de rareté dans les salons professionnels, car il est ouvert au public, donc tout le monde peut venir et jeter un coup d'œil.

Nous avons parcouru les couloirs de l'IFA et nous nous sommes impliqués dans tous les lancements pour déterminer les meilleures et les plus excitantes technologies du salon.

Voici donc, présenté par ordre alphabétique, le Best of IFA 2022 de Pocket-lint.

Bang & Olufsen est bien connu pour ses systèmes audio haut de gamme et ses téléviseurs haut de gamme, mais ce qui est génial avec le Beosound Theatre, c'est sa polyvalence. Il s'agit d'un système audio qui fonctionne non seulement avec les téléviseurs de B&O, mais qui, grâce à un système de montage astucieux, peut également être associé à d'autres téléviseurs pour donner l'impression d'un bar intégré. Il peut également être fixé au mur. Il y a 12 haut-parleurs à bord pour créer une scène sonore immersive et il a été conçu comme une unité monobloc, il intègre donc des haut-parleurs de renvoi pour le Dolby Atmos et des woofers pour les basses.

La deuxième génération du Venu Sq de Garmin est plus logique que la première, elle passe à un écran AMOLED pour améliorer la qualité tout en doublant pratiquement l'autonomie de la batterie. Cela signifie que vous pouvez vous offrir tous les avantages du suivi de la condition physique de Garmin dans un emballage carré - alors que le reste des montres Garmin sont rondes.

Lenovo a d'abord présenté le X1 Fold en 2020 et maintenant nous avons un modèle de deuxième génération qui est emballé avec de la puissance pour en faire un paquet plus convaincant. Cet ordinateur portable pliable offre un écran de 16 pouces avec un clavier Bluetooth séparé, ce qui vous donne beaucoup de variété dans la façon dont vous choisissez de travailler.

LG apporte une touche de fun avec le LG MoodUp. Ce réfrigérateur vous permet de personnaliser les panneaux LED à l'aide d'une application sur votre téléphone, de sorte que vous pouvez avoir un look totalement unique - et le changer aussi souvent que vous le souhaitez. Il intègre également un haut-parleur, de sorte que votre réfrigérateur peut diffuser de la musique - et oui, vous pouvez synchroniser les panneaux de couleur avec la musique si vous le souhaitez vraiment. Et si vous ne le souhaitez vraiment pas, vous pouvez éteindre l'ensemble.

Le LG OLED Flex LX3, qui fait partie d'une nouvelle génération de moniteurs flexibles, a de quoi impressionner. Cela signifie que vous pouvez le faire passer de plat à incurvé en appuyant sur un bouton, ce qui en fait un écran polyvalent, capable de faire toutes sortes de choses. Il s'agit d'un écran polyvalent, capable de faire toutes sortes de choses. Il s'agit d'un écran OLED, ce qui lui donne une belle apparence, et il offre un espace de 42 pouces pour le contenu que vous souhaitez y afficher.

Philips applique sa technologie Ambilight à une large gamme de produits, dont la nouvelle enceinte Fidelio FS1. Cette enceinte peut être utilisée comme une enceinte autonome, avec la technologie Ambilight, ou dans votre installation de home cinéma, associée à votre téléviseur Ambilight et utilisée comme canal arrière. C'est le compagnon idéal de la barre de son FB1 - annoncée au CES 2022 - qui offre bon nombre des mêmes fonctionnalités.

Philips continue d'impressionner avec ses téléviseurs et le nouveau Philips OLED+ 937 ne fait pas exception. Il intègre toutes les dernières technologies dans ce téléviseur OLED, avec un écran plus lumineux pour renforcer les capacités HDR et offrir une image plus dynamique. Le système Ambilight donne vie à l'ensemble de l'image, et ce, avant même de parler du système audio. Conçu par Bowers and Wilkins, le boîtier des enceintes vous offrira un son Dolby Atmos avec un ensemble de haut-parleurs tirant dans toutes les directions.

L'arrivée de Samsung dans le domaine du jeu a été plutôt agressive, gagnant de nombreux fans en cours de route - et le Samsung Odyssey OLED G8 démontre pourquoi. Cet écran incurvé vous offre 34 pouces dans un format 21:9, avec un hub de couleur à l'arrière pour vous donner un éclairage immersif, tandis qu'il y a un Gaming Hub intégré - donc il pourrait agir comme une machine de jeu autonome. En plus de cela, il est tout simplement fantastique.

Sennheiser a reçu de nombreux éloges pour sa barre de son Ambeo, et le lancement de l'Ambeo Soundbar Plus est donc très bienvenu. Il s'agit d'un système 7.1.4, qui se calibre automatiquement en fonction de la pièce et prend en charge un large éventail de formats, de Dolby Atmos à 360 Reality Audio, tout en prenant en charge le casting et AirPlay 2. Il peut également être associé à un Sub Ambeo.

Écrit par Chris Hall.