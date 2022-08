Un nouveau modèle de bicyclette électrique Himiway dévoilé en Allemagne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Récemment, les vélos électriques sont devenus un moyen de transport très populaire, car ils présentent une multitude d'avantages différents. Un vélo électrique peut désormais être acheté presque partout. Cependant, il est fortement recommandé de se renseigner au préalable sur un modèle spécifique. Maintenant, il est temps de vous présenter un nouveau modèle de la série Himiway. Il s'agit du vélo électrique Zebra.

La demande pour les vélos électriques les plus populaires n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Cela s'explique par une série de raisons différentes. En raison de la hausse du prix du carburant, de plus en plus de personnes décident d'opter pour un vélo électrique peu coûteux et respectueux de l'environnement.

En utilisant un vélo électrique, vous ne vous épargnez pas seulement les prix très élevés de l'essence, mais vous faites aussi quelque chose de bien pour notre environnement. En outre, l'utilisation d'un ebike a également un impact positif sur notre santé. Malgré le moteur intégré, le cycliste doit se dépenser physiquement et fournir un certain effort personnel. Cela nous permet non seulement de rester en forme, mais aussi d'influencer notre bien-être physique.

Le coût d'un vélo électrique est souvent un peu plus élevé, mais il est amorti au cours de sa vie utile. C'est pourquoi les coûts légèrement plus élevés ne devraient jamais vous empêcher d'acheter un ebike. Avec de nombreux modèles différents de Himiway devrait avoir exactement le bon modèle pour chaque type de cycliste.

Le nouveau ebike du fabricant Himiway peut être défini par un certain nombre de caractéristiques distinctives. L'ebike Zebra peut être utilisé aussi bien pour un tour de ville décontracté que pour une passionnante randonnée en VTT.

Le moteur à engrenages de 250 watts offre une base optimale pour cela. Il s'agit d'un moteur de moyeu sans balais. La batterie LG intégrée a une tension de 48 volts et peut être rechargée selon les besoins. La batterie peut également être remplacée facilement.

Le Zebra ebike a la plus grande autonomie de tous les modèles Himiway. Une autre caractéristique du Zebra ebike est le système de changement de vitesse avec 7 vitesses différentes. Nous avons également résumé d'autres points importants :

La hauteur de conduite recommandée pour le Zebra ebike est de 1,59 m à 1,90 m. Ce modèle convient donc non seulement aux hommes adultes, mais aussi aux femmes adultes.

L'écran LCD intégré dispose d'un port USB supplémentaire. Cela permet au cycliste de connecter facilement ses écouteurs.

La batterie au lithium intégrée se caractérise non seulement par sa rapidité de chargement, mais aussi par sa longue durée de vie.

L'Himiway Zebra est le successeur direct du modèle précédent Himiway Cruiser et constitue également un mélange optimal entre un vélo de ville confortable et un vélo très sûr. et un VTT électrique très sûr. vélo de montagne électrique.

Contrairement au modèle précédent, l'ebike Himiway Zebra dispose d'une couronne intérieure supplémentaire et d'un motoréducteur. Grâce à l'excellente conception des pneus larges de 26 pouces (environ 66 cm), la traction et le glissement peuvent être habilement évités.

Cela joue un rôle très important, notamment pendant les mois d'hiver avec la boue et la neige. En outre, l'ebike Himiway Zebra dispose d'une batterie LG remplaçable. Si la batterie est vide, elle peut être facilement échangée contre une batterie entièrement chargée. Une utilisation sans restriction est donc possible à tout moment.

Si l'on compare directement les deux modèles, on constate que l'autonomie du Himiway Zebra est nettement supérieure à celle du modèle Cruiser. Lorsqu'il est complètement chargé, le Cruiser a une autonomie maximale de 60 à 100 kilomètres. La bicyclette électrique Zebra, en revanche, peut parcourir jusqu'à 128 kilomètres.

En outre, la capacité de charge utile du modèle Himiway Zebra est supérieure de 20 kilogrammes à celle du modèle Cruiser. La taille de conduite recommandée est la même pour les deux modèles. Cependant, si un utilisateur attache une grande importance à l'autonomie correspondante, alors l'ebike Himiway Zebra est exactement le bon modèle.

La conclusion peut facilement être résumée, les différents avantages et caractéristiques du vélo électrique. Avec une batterie chargée, l'ebike a une autonomie de jusqu'à 80 miles (environ 129 km). Ce vélo électrique à longue autonomie peut être utilisé de diverses manières et fait donc partie des meilleurs vélos électriques. Le chargement rapide de la batterie LG intégrée est un autre avantage qui incite de plus en plus de personnes intéressées à l'acheter. Bien sûr, d'autres avantages jouent également un rôle très important, comme la capacité utilisable ou l'autonomie du vélo électrique.

En conclusion, on peut dire que l'ebike Himiway Zebra est exactement le vélo électrique parfait pour tous les cyclistes qui accordent une grande importance à la sécurité. vélo électrique pour tous les cyclistes qui accordent une grande importance à une utilisation de loisirs intensive. Si vous êtes également à la recherche d'un ebike adapté, essayez l'ebike Zebra de Himiway. Vous serez plus qu'étonné par les nombreuses caractéristiques de ce vélo.