(Pocket-lint) - En mars dernier, Segway-Ninebot a dévoilé une série de nouveaux scooters électriques, dont certains modèles performants dotés de spécifications sérieuses.

Ces scooters phares nous ont séduits par leur design et leurs caractéristiques, mais à l'époque, nous n'étions pas sûrs du prix ou de la date de lancement.

Aujourd'hui, cependant, les GT1 et GT2 sont disponibles en précommande en Europe. Les prix varient d'un pays à l'autre, mais au Royaume-Uni, la GT1 est proposée à 2 249 £, tandis que la GT2 coûte 2 699 £.

Le GT1 est le plus réservé des deux, avec une vitesse maximale de 25 km/h, mais il dispose d'une sérieuse autonomie, permettant de parcourir jusqu'à 70 km sur une seule charge.

Elle est également dotée d'une suspension à amortissement réglable à l'avant et à l'arrière, de freins à disque à l'avant et à l'arrière et d'un design élégant et sportif.

Le GT2, quant à lui, est un peu un animal, qui peut propulser les conducteurs à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h (43,5 mph) grâce à ses deux moteurs de 3000W.

Comme on peut s'en douter, la conduite d'un scooter aussi puissant n'est pas légale sur les routes britanniques. Segway-Ninebot suggère donc de l'utiliser sur les circuits de course et les propriétés privées.

Le GT2 devrait également être extrêmement performant en tout-terrain grâce à son contrôle de traction dynamique et à sa capacité à gravir des pentes allant jusqu'à 30 %.

Si vous souhaitez acquérir un scooter électrique ultra puissant et performant, la série GT sera disponible à partir de septembre.

Écrit par Luke Baker.