(Pocket-lint) - State Bicycle est un fabricant principalement connu pour ses vélos à pignon fixe et à vitesse unique abordables et de haute qualité.

Aujourd'hui, il apporte son expertise, et son prix abordable, au marché du vélo électrique avec l'introduction du 6061 eBike Commuter.

Le design est discret, les batteries sont logées à l'intérieur du cadre et un moteur de moyeu à profil bas est utilisé pour vous propulser.

Si vous ne le saviez pas encore, il ressemble beaucoup à un vélo de ville standard à une vitesse.

La simplicité étant de mise, le vélo utilise une transmission à une vitesse pour un entretien facile et un écran rétroéclairé clair à l'avant.

Il offre jusqu'à 100 miles d'autonomie par charge et, lorsque vous avez besoin de le recharger, cela peut être fait en seulement 3,5 heures.

Bien sûr, si vous le faites rouler à la vitesse maximale, vous aurez moins d'autonomie, jusqu'à 24 miles avec le niveau 5 d'assistance.

Le 6061 eBike Commuter est proposé à un prix agressif de 1 499,99 $ et nous pouvons imaginer qu'il s'agit d'une option très populaire.

Il est plus abordable que d'autres vélos électriques minimalistes que nous avons testés, comme le Vanmoof s3, et l'héritage cycliste de State Bicycle signifie que c'est un pari beaucoup plus sûr que les marques sans nom.

Si vous êtes intéressé, le 6061 eBike Commuter est disponible dès maintenant sur le site Web de State.

Écrit par Luke Baker.