(Pocket-lint) - PerfectDraft a lancé une version de deuxième génération de sa machine à verser la bière, cette fois avec un contrôle par application mobile.

La PerfectDraft Pro utilise les mêmes fûts de bière et de cidre que l'appareil original, mais dispose désormais d'un contrôle de la température variable, de la technologie de versement intelligent et d'une application iOS et Android dédiée qui peut être utilisée pour faire fonctionner la machine à distance.

Son style est similaire à celui de la machine PerfectDraft standard, avec un écran LED indiquant la quantité de bière restante dans le fût et la température. Cependant, elle peut être connectée à l'application PerfectDraft pour contrôler également la quantité restante, ainsi que le nombre de jours restants dans le fût pour une fraîcheur optimale, sans oublier la possibilité d'augmenter ou de diminuer la température idéale.

Vous pouvez également activer les notifications push pour être informé lorsque votre bière est prête à être versée ou presque vide, et même commander de nouveaux fûts auprès de Beer Hawk.

Un nouveau système de versement intelligent sur la pompe réduit la quantité de mousse générée.

"Le PerfectDraft Pro est la prochaine étape dans la technologie évolutive de la bière à domicile, permettant aux amateurs de bière de devenir un maître du tirage", a déclaré le directeur mondial des produits de PerfectDraft, Tim Deeks.

"Il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à se verser une bière, et avec cette nouvelle machine, nous avons tout fait pour rendre cette expérience aussi douce et parfaite que possible, permettant aux utilisateurs de vraiment célébrer le moment du versement."

La PerfectDraft Pro est disponible dès maintenant au prix de 385 £ au Royaume-Uni. La machine PerfectDraft originale restera disponible à partir de 249,99 £.

Plus de 40 fûts sont disponibles, de grandes marques telles que Stella Artois, Budweiser, BrewDog et Beck's.

Écrit par Rik Henderson.