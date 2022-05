Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Harley-Davidson a lancé sa deuxième génération de vélos électriques Serial 1, mais plutôt que de se concentrer entièrement sur les mises à niveau matérielles, la marque mise tout sur les logiciels.

L'entreprise indique que Google Cloud a choisi Serial 1 comme nouveau "partenaire stratégique en matière d'e-mobilité", ce qui permettra à Serial 1 d'intégrer les produits logiciels de Google dans ses vélos avant tout le monde.

Parmi ces nouvelles fonctionnalités, on trouve la possibilité de suivre les trajets, de collecter des données sur les performances et d'améliorer la sûreté et la sécurité. L'application Serial 1 proposera également une navigation virage par virage, ce qui pourrait être très pratique.

Serial 1 promet de nombreuses autres fonctionnalités à venir grâce à son "accès à l'analytique et à la business intelligence de Google Cloud et à l'intégration avec la fonctionnalité Google Cloud AI."

La deuxième génération promet également de fournir une connexion plus forte entre le vélo et votre smartphone, grâce à un dispositif IoT embarqué.

Alors que la plupart des vélos électriques s'appuient sur une connexion Bluetooth à votre téléphone, Serial 1 intègre une technologie cellulaire et GPS, en plus du Bluetooth, pour vous permettre de connecter votre vélo à une plus grande distance.

Sur le plan matériel, les nouveaux vélos utiliseront le même groupe motopropulseur que la première génération. Ils restent également similaires sur le plan esthétique, ce qui n'est pas une mauvaise chose - nous avons adoré la première génération.

Ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'ajout d'un câble de charge USB-C intégré sous la potence du guidon, pour garder votre téléphone bien alimenté pendant que vous utilisez toutes ces nouvelles fonctionnalités logicielles.

Avec un prix compris entre 3 799 et 4 999 dollars, les motos Serial 1 ne sont pas bon marché, bien qu'elles soient toujours un peu moins chères qu'une Harley gourmande en carburant.

Écrit par Luke Baker.