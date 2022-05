Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mastercard va de l'avant avec sa nouvelle technologie de caisse biométrique qui permettra aux utilisateurs de payer avec un simple sourire ou un signe de la main.

La société explique qu'elle utilise une technologie similaire à celle qui vous permet de déverrouiller votre téléphone avec votre visage ou votre empreinte digitale, mais qu'elle l'utilise plutôt pour accélérer le processus de paiement.

Une fois inscrit, vous pourrez utiliser le service en ligne ou en magasin, en souriant à une caméra ou en agitant la main au-dessus d'un lecteur afin de payer.

Mastercard souligne les avantages hygiéniques d'un tel système, en s'appuyant sur les préoccupations sanitaires qui se sont imposées pendant la pandémie.

Plus besoin de chercher son portefeuille ou de saisir les détails de sa carte, c'est génial, non ? Eh bien, certains ne sont pas si convaincus.

Nombreux sont ceux qui craignent que les données utilisées pour ce système ne soient utilisées pour suivre, contrôler ou surveiller des consommateurs peu méfiants.

Suzie Miles, associée du cabinet d'avocats Ashfords, a déclaré au Guardian: "Bien qu'il semble que Mastercard ait pris des mesures pour protéger et crypter ces données, à mesure que les paiements biométriques deviennent plus courants, l'utilisation de ces données est susceptible d'évoluer et il deviendra inévitablement plus difficile de protéger les droits des individus à la vie privée."

Mastercard, de son côté, a mis en avant une recherche qui indique que 74 % des consommateurs mondiaux ont une attitude positive envers la technologie biométrique.

Ajay Bhalla, président de Cyber and Intelligence chez Mastercard, a déclaré que "la façon dont nous payons doit suivre le rythme de la façon dont nous vivons, travaillons et faisons des affaires, en offrant le choix aux consommateurs avec les plus hauts niveaux de sécurité."

Le premier programme pilote sera lancé à Sao Paulo, au Brésil, cette semaine. Les clients pourront s'inscrire pour effectuer des paiements biométriques en magasin ou à l'aide d'une application via Payface, le partenaire local de Mastercard.

Écrit par Luke Baker.