Le lecteur audio numérique Astell&Kern Kann Max est le plus puissant à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Astell&Kern a dévoilé son lecteur audio numérique portable Kann le plus puissant à ce jour.

Le Kann Max d'Astell&Kern offre une sortie maximale de 15 Vrms et prend en charge les casques d'écoute haute performance sans distorsion. Les casques filaires peuvent être connectés via des prises audio de 2,5 mm, 3,5 mm et 4,4 mm.

Il est équipé d'un Quad-DAC ESS ES9038Q2M pour garder un son aussi propre et clair que possible, et supporte les fichiers haute résolution jusqu'à 32 bits 768kHz.

Le Bluetooth 5.0, l'aptX HD 24 bits de Qualcomm et le LDAC sont également pris en charge pour la transmission audio sans fil. Enfin, une fonction Replay Gain permet d'ajuster le volume de lecture des sources sonores jusqu'à 24 bits / 192 kHz.

La batterie de 5 600 mAh peut assurer jusqu'à 13 heures de lecture musicale continue sur une seule charge.

L'appareil dispose d'un espace de stockage interne de 64 Go, avec la possibilité de l'étendre de 1 To supplémentaire via un emplacement pour carte microSD. Cela devrait permettre aux utilisateurs de stocker des "milliers" d'albums en haute résolution.

Le lecteur audio Astell&Kern Kann Max sera disponible à partir de la mi-juin, au prix de 1 199 £ / 1 300 $ / 1 499 €.

Vous pouvez également l'assortir d'une mallette de transport optionnelle en noir, bleu ou beige. Chaque étui sera également disponible à partir de juin, au prix de 109 £ / 110 $ / 129 €.

Semaine du jeu vidéo (du 9 au 13 mai) en association avec Nvidia GeForce RTX

Que vous soyez un vétéran du jeu vidéo ou un débutant, nous avons tout ce qu'il vous faut !

Visitez notre centre de jeux sur PC pour découvrir les dernières nouvelles et critiques, découvrir de superbes fonctionnalités et trouver les détails des meilleurs produits.

Avec des tas de contenus intéressants chaque jour, n'oubliez pas d'ajouter cette page à vos favoris et de revenir pour votre dose quotidienne.

Écrit par Rik Henderson.