(Pocket-lint) - Deux marques horlogères emblématiques se sont associées pour lancer une collection limitée de montres. Ces deux marques : horloger de luxe, Omega, et coquelicot et coloré Swatch. Le résultat final est à peu près exactement comme vous l'imaginez : des versions colorées et coquelicots d'une montre Omega classique.

La Bioceramic MoonSwatch est une réinvention de la Speedmaster Moonwatch classique, dans le but de la rendre un peu plus ludique, colorée et - heureusement - plus abordable. Et non, ce ne sont pas des montres connectées.

Les montres sont construites en utilisant ce que Swatch appelle « Bioceramic », qui est une combinaison de céramique et d'un matériau à base d'huile de ricin (c'est environ 2/3 de céramique).

La gamme comprend 11 modèles, chacun avec des combinaisons de couleurs différentes, mais chacun représentant une planète de notre système solaire, ainsi que le soleil et la lune terrestre.

La gamme comprend les éléments suivants :

Mission to the Sun - Boîtier jaune vif, cadran brossé doré/jaune, bracelet velcro blanc et index/lunette

Mission to Mercury - Boîtier et cadran gris foncé, index/lunette noirs, bracelet velcro gris métallisé

Mission to Venus - Boîtier rose pastel, cadran blanc et bracelet velcro

Mission to Earth - Cadran bleu marine et bracelet Velcro, boîtier vert menthe, sous-cadrans blancs

Mission to the Moon - Cadran noir et bracelet velcro, boîtier gris clair

Mission to Mars - Boîtier rouge vif, cadran blanc et bracelet Velcro blanc

Mission to Jupiter - Boîtier et cadran beiges, bracelet velcro noir

Mission to Saturn - Boîtier et cadran beige sable, cadran/index marron, bracelet velcro marron

Mission to Uranus - Boîtier et cadran bleu pastel, bracelet Velcro blanc, lunette/index blancs

Mission to Neptune - Cadran et index bleu marine profond, boîtier bleu clair, bracelet velcro noir

Mission to Pluto - Boîtier gris clair, cadran crème, sous-cadrans et index bordeaux, bracelet velcro noir

La "véritable" Omega Speedmaster Moonwatch est connue pour être le modèle porté lors des six alunissages par les astronautes de la NASA, les nouveaux modèles se chiffrant par milliers. Heureusement, cette collaboration Swatch signifie que ces versions colorées sont beaucoup plus accessibles.

Au Royaume-Uni, tous les modèles de la gamme coûteront 207 £ lors de leur mise en vente le 26 mars, mais il y a un léger hic : vous ne pourrez les acheter que dans un magasin Swatch physique. Ils ne seront pas disponibles pour acheter directement en ligne.

