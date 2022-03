NZXT fait bouger les choses avec des claviers de jeu modulaires

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque populaire de composants PC NZXT a sorti son premier clavier de jeu et il est non seulement modulaire, mais également personnalisable et disponible en différentes tailles.

La série de claviers mécaniques Function, comme on l'appelle, comprend un clavier pleine grandeur, une version Tenkeyless et MiniTKL, tous disponibles en différentes couleurs et avec un choix de commutateurs.

Le plus intéressant est cependant le fait que la conception comprend une configuration de commutateur remplaçable à chaud, un câble USB-C détachable et une disposition standard de la rangée inférieure. Cela signifie que les utilisateurs peuvent entièrement personnaliser l'apparence de leur clavier après l'avoir acheté.

Ceci est assez inhabituel dans l'espace de jeu grand public et distingue NZXT de la plupart des concurrents. En standard, les claviers Function sont livrés avec des commutateurs linéaires Gateron Red - une alternative aux rouges Cherry MX qui sont généralement un favori des joueurs - mais ils peuvent facilement être remplacés.

Les claviers Function sont remplaçables à chaud et comprennent l'extracteur de clé et l'outil de retrait de commutateur nécessaires pour retirer les commutateurs et les remplacer. Il peut également prendre en charge des commutateurs à trois et à cinq broches, ce qui vous donne l'embarras du choix en matière de mises à niveau.

Les keycaps sont également évolutifs, si vous le souhaitez.

Il y a aussi beaucoup à aimer dans ce premier clavier de jeu modulaire de NZXT. Des choses simples comme mettre la molette de volume et d'autres boutons utiles sur la gauche signifient qu'il est facile de modifier les choses sans retirer votre main de votre souris. De plus, c'est aussi une expérience de frappe décente.

Si vous vivez dans la bonne région, vous pouvez profiter du service de construction de NZXT où vous pouvez personnaliser votre propre clavier de fonction de différentes manières. Les modèles standard sont également disponibles à l' achat à un prix raisonnable . Clavier pleine taille (130 £ / 150 $), Tenkeyless (110 £ / 130 $) et MiniTKL (100 £ / 120 $).

Dans le même temps, la société a également lancé la NZXT Lift , une souris de jeu ambidextre légère au style et à l'attrait minimalistes.

