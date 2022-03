Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Segway-Ninebot a dévoilé sa gamme de scooters électriques 2022 et la marque a quelque chose pour tout le monde.

Les nouveaux scooters de la série D seront lancés en premier, conçus dans un souci d'optimisation des ressources.

Il n'y a rien de révolutionnaire avec ces designs, mais ils sont finis dans un coloris attrayant et offrent des vitesses de 25 km/h.

Les D18E, D28E et D38E sont disponibles en précommande dès maintenant sur le site Web de Segway . Le nombre de chaque modèle équivaut à l'autonomie offerte par le scooter en kilomètres, ainsi le D38 peut parcourir 38 km sur une seule charge, par exemple.

Les prix commencent à 329 £ / 359 € et les scooters de la série D devraient être expédiés d'ici la fin mars.

Ensuite, Segway a taquiné ses prochains scooters de banlieue Premium, la série P , qui sera lancée vers la fin de l'année.

La série P est beaucoup plus évoluée et propose des repose-pieds larges, des clignotants intégrés et de nouveaux pneus toutes saisons.

Il existe également d'excellentes fonctionnalités de qualité de vie telles que le chargement intégré du téléphone USB-C et le déverrouillage NFC .

Le P100SE est le plus excitant des deux modèles avec une autonomie allant jusqu'à 100 km et une suspension avant et arrière pour l'action hors route.

Enfin, Segway a déchaîné le plus excitant de sa nouvelle gamme, les scooters phares de la série GT , et en particulier le GT2 .

La GT2 peut rouler jusqu'à 70 km/h et elle y arrivera aussi rapidement - elle peut faire de 0 à 48 km/h en seulement quatre secondes.

Bien sûr, ce n'est pas légal sur la route dans la majorité des endroits, mais Segway dit que vous pouvez en profiter "sur la piste de course".

Il a deux moteurs, des pneus pneumatiques auto-cicatrisants et même un contrôle de traction.

Pour garder les choses en douceur, il y a une suspension d'amortisseur réglable à l'avant et à l'arrière.

Il dispose également d'un phare de 900 lumens ainsi que d'un feu de jour avec technologie anti-éblouissement.

Enfin, pour garder le contrôle, un tableau de bord OLED transparent en couleur vous indique votre vitesse, votre autonomie, votre mode d'alimentation et bien plus encore.

Les scooters de la série GT devraient être lancés au cours des deuxième et troisième trimestres 2022 et nous nous attendons à ce qu'ils coûtent un joli centime.

