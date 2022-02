Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oral-B a annoncé la dernière brosse à dents électrique de sa série phare iO, et cette fois, elle est dotée d'une intelligence artificielle pour offrir une expérience plus personnalisée.

L'Oral-B iO 10 est livré avec iOSense, un appareil intelligent supplémentaire alimenté par l'IA pour vous aider à guider vos schémas de brossage. Il comprend une minuterie pour vous montrer le temps de brossage optimal, ainsi qu'une horloge Wi-Fi qui vous permet de connaître l'heure exacte de la journée pendant que vous vous préparez. Les lumières intuitives iOSense vous indiquent également où vous brosser, afin que vous ne manquiez pas de zones dans votre bouche.

Il se connecte également à votre smartphone, ce qui vous permet de suivre vos objectifs et de recevoir des commentaires personnalisés sur les techniques de brossage.

L'appareil iOSense sert également de base de chargement magnétique, avec une charge complète possible en seulement trois heures. Un étui Power2Go est également inclus, qui rechargera la brosse lors de vos déplacements.

"L'innovation représente une nouvelle ère de brossage qui est plus qu'une simple brosse à dents électrique - c'est une fusion de technologie révolutionnaire, de design désirable et de performances incroyables. iO 10 avec iOSense est notre dernier engagement à construire un écosystème de santé numérique qui mène avec des technologies de pointe, des solutions accessibles et des outils pédagogiques plus efficaces pour améliorer les soins bucco-dentaires et la santé de tous », a déclaré Benjamin Binot, vice-président senior des soins bucco-dentaires de P&G Europe.

Oral-B affirme que l'iO 10 s'est également avéré éliminer six fois plus de plaque dans les tests que le brossage manuel. Il utilise les têtes de brosse oscillantes-rotatives iO de la marque.

Le prix et la disponibilité ne sont pas encore révélés.

Écrit par Rik Henderson.